Bakan Kurum deprem bölgesinden paylaştı: 'Göz kamaştırıyor'

Hatay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğradı. Şehir merkezi ve ilçelerinde büyük yıkımların yaşandığı kent asrın inşa seferberliğinin merkezlerinden biri oldu.

Deprem bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kentte bugüne kadar 75 bin 706 konut, 2 bin 507 iş yeri ve 8 bin 541 köy evi olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölüm teslim edildi.

Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında “Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor” mesajı verdi.