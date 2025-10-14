Menü Kapat
19°
Bakan Kurum deprem bölgesinden paylaştı: 'Göz kamaştırıyor'

6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay'ın simge merkezlerinden biri Atatürk Caddesi'nin son halini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında “Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor” mesajı verdi.

, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğradı. Şehir merkezi ve ilçelerinde büyük yıkımların yaşandığı kent asrın inşa seferberliğinin merkezlerinden biri oldu.

Bakan Kurum deprem bölgesinden paylaştı: 'Göz kamaştırıyor'

bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kentte bugüne kadar 75 bin 706 , 2 bin 507 ve 8 bin 541 köy evi olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölüm teslim edildi.

Bakan Kurum deprem bölgesinden paylaştı: 'Göz kamaştırıyor'

Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Bakan Kurum deprem bölgesinden paylaştı: 'Göz kamaştırıyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında “Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor” mesajı verdi.

