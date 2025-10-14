Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Rota yeniden oluşturuldu! Galatasaray gözünü Osimhen'in arkadaşına dikti

Galatasaray, devre arasında orta saha takviyesi yapmayı hedefliyor. Okan Buruk'un istediği Raphael Onyedika, listenin başında yer alıyor.

Trendyol 'de son 3 sezonun şampiyonu , milli araya da 22 puanla lider girdi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Eintracht Frankfurt’a yenilirken, evinde Liverpool’u mağlup etti.

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, ocak ayına kadar hem ligde hem de 'da iyi bir konumda olmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetim ile Okan Buruk, devre arası döneminde kadroya katılacak isimlerin planlamasına şimdiden başladı.

Rota yeniden oluşturuldu! Galatasaray gözünü Osimhen'in arkadaşına dikti

HEDEF ORTA SAHA

Kale, defans ve hücum hattında yeterli alternatif isimlere sahip olan Galatasaray'ın rotasyonu ise sınırlı sayıda kaldı.

Lemina-Torreira-Sara-İlkay dörtlüsünden üçü ilk 11'de sahaya çıkarken, yedek kulübesindeki Berkan ve Kaan bu rekabete henüz dahil olamadı.

Rota yeniden oluşturuldu! Galatasaray gözünü Osimhen'in arkadaşına dikti

LİSTENİN BAŞINDA ONYEDIKA VAR

Ara transfer döneminde öncelik orta saha takviyesine verildi. Okan Buruk'un sezon başında istediği Raphael Onyedika listenin ilk sırasına yazıldı.

6 ve 8 numarada oynayabilen Onyedika, sezon sonunda ayrılması beklenen Lemina’nın yerine transfer listesinin başında yer alıyor. Kulübü, oyuncu için 15-20 milyon Euro arasında bonservis talep ediyor.

Nijeryalı orta saha oyuncusu, milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen'den Galatasaray hakkında bilgi almaya başladı. Raphael Onyedika, bu sezon Belçika temsilcisi Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 14 karşılaşmada forma giydi.

Rota yeniden oluşturuldu! Galatasaray gözünü Osimhen'in arkadaşına dikti

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

982 dakika sahada kalan Onyedika, bu süre zarfında 1 gol atarken, 1 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Orta sahanın yanı sıra stoper olarak da görev yapabilen 1.84 boyundaki oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.

Rota yeniden oluşturuldu! Galatasaray gözünü Osimhen'in arkadaşına dikti

MİLLİ FORMAYI 17 KEZ TERLETTİ

Nijerya Milli Takımı formasını da 17 kez terleten 2001 doğumlu futbolcu, bu maçlarda 1 gol 1 asist katkısı üretti. Transfermarkt verilerine göre Onyedika'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#avrupa
#orta saha
#Onyedika
#Spor
