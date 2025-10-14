TÜİK açıkladı: Ağustos ayı dış ticaret endeksleri belli oldu!

Kategoriler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre ihracat birim değer endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. İhracat miktar endeksi ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı.
İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %8,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,1 arttı, yakıtlarda %3,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,3 arttı.
İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %13,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,8 azaldı, yakıtlarda %1,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,4 azaldı.
İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %10,3 arttı, yakıtlarda %9,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,6 arttı.
İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %17,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,8 azaldı, yakıtlarda %0,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,5 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Temmuz ayında 157,4 iken 2025 Ağustos ayında %2,8 oranında azalarak 152,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Ağustos ayında 147,5 iken 2025 yılı Ağustos ayında %0,9 oranında azalarak 146,1 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Temmuz ayında 122,7 iken 2025 Ağustos ayında %7,2 oranında azalarak 113,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Ağustos ayında 114,7 iken 2025 yılı Ağustos ayında %4,5 oranında azalarak 109,6 oldu.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Ağustos ayında 88,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,8 puan artarak, 2025 yılı Ağustos ayında 91,3 oldu.