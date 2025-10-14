Menü Kapat
 | Bengü Sarıkuş

Deprem Konutları için yeni kaynak: 485 milyon Euro'luk finansman sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre yurt dışından sağlanan finansmanın çeşitlendirilmesi ve etkin şekilde afet sonrası projelere kaynak aktarılması amacıyla geçen yıl oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu, kurumsal altyapısının tamamlanmasıyla faaliyetlerine odaklandı.

14.10.2025
14.10.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bölgesinin ayağa kaldırılması amacıyla kurulan Yeniden İmar Fonu, faaliyetlerine tam olarak başlarken 485 milyon avroluk ilk finansmanını da aldı.

Deprem Konutları için yeni kaynak: 485 milyon Euro'luk finansman sağlandı

Fon vasıtasıyla sağlanan ilk krediye ilişkin anlaşmalar da imzalandı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde yürütülen projelerde kullanılmak üzere Abu Dhabi Commercial Bank öncülüğünde, Doğan Yatırım Bankasının desteğiyle 485 milyon avroluk uygun koşullu sağlandı.

Deprem Konutları için yeni kaynak: 485 milyon Euro'luk finansman sağlandı

DEPREM KONUTLARI İNŞA EDİLECEK

Temin edilen kaynak, konut inşası başta olmak üzere deprem bölgesinin hızlı şekilde ayağa kaldırılması için yürütülen projelere aktarılacak. Böylece, Bakanlık tarafından uluslararası finansman kaynaklarından deprem harcamalarına yönelik 2023 yılından bugüne kadar 7,3 milyar dolar dış finansman sağlandı.

Deprem Konutları için yeni kaynak: 485 milyon Euro'luk finansman sağlandı

BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesi için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonunun kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Fon, amacına uygun olarak faaliyetlerini güçlü şekilde yerine getirecek. Deprem bölgesinin her zaman yanındayız. Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması ve yeniden inşasına destek verilmesi için uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız sürecek."

