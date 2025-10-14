Gümüş fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Gümüş, Londra’da yaşanan tarihi açığa satış, altın fiyatlarındaki rallinin ve likidite sıkışmasının etkisiyle ons bazında 53 dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Piyasalardaki belirsizlik ve dalgalanma nedeniyle risk iştahı azalan yatırımcılar kendilerine yeni güvenli liman arıyorlar. Altın fiyatlarındaki yükseklik de gümüşün yerini sağlamlaştırıyor.

ALTIN FİYATLARI REKORA DOYMUYOR

Altın fiyatları da yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Gram altın Türkiye'de 5,570 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ İÇİN TARİHİ SEVİYE

Gümüş ise 52 hafta önce 27.54 dolar iken bugün 53 dolara yakın bir seviyeden işlem görüyor. Gümüş fiyatı geçtiğimiz cuma günü ilk kez 50 doları aşmıştı. Piyasalar, ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ve ardından aralık ayında benzer bir indirimin gerçekleşmesi ihtimalini neredeyse kesin olarak fiyatlıyor.