Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gaziantep'te vahşet! Tüküren hastayı iğne ile öldürdü: Görgü tanığının anlattıkları kan dondurdu

Gaziantep'te yaşanan olay kan dondurdu. 3 yıl önce bacağını kırdığı için hastaneye giden Abdürrezzak Baysal şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Genç adamın ölümüne ilişkin mahkemede anlatılanlar kan dondurdu. Hemşirenin kendisine tüküren Baysal'ı yaptığı iğne ile katlettiği iddiası tüyler ürpertti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gaziantep'te vahşet! Tüküren hastayı iğne ile öldürdü: Görgü tanığının anlattıkları kan dondurdu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 09:16

Gaziantep'te üç yıl önce geçiren 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal dizinden yaralanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Genel durumu iyi olan Baysal'ın sadece dizinde kırık olduğu tespit edildi. Tedavisi süren genç adam aniden hayatını kaybetti. Aile olayın peşine düşünce korkunç detaylar ortaya çıktı. Aile suç duyurusunda bulundu, görgü tanığının mahkemede anlattıkları kan dondurdu.

Gaziantep'te vahşet! Tüküren hastayı iğne ile öldürdü: Görgü tanığının anlattıkları kan dondurdu

ŞÜPHELİ ÖLÜME OTOPSİ TALEBİ

Yapılan soruşturmada hastanede görevli bir hemşirenin, doktor talimatı olmaksızın, başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacı Baysal'a enjekte ettiği ortaya çıktı. Şüpheli üzerine otopsi talep edildi.

Gaziantep'te vahşet! Tüküren hastayı iğne ile öldürdü: Görgü tanığının anlattıkları kan dondurdu

ÖLÜME NEDEN OLAN İLAÇ

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu net şekilde ortaya çıktı. Görevli hemşireler Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik hakkında açıldı.

ANLATTIKLARI KAN DONDURDU: 'TÜKÜRÜNCE SİNİRLENDİ'

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen hasta bakıcı Semihat Ö., "Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu. Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, 'Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak 'Mustafa, Baysal'a bunu yap' dedi. İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Aralarında 'eks oldu' (öldü) diye konuştular" diye ifade verdi.

Gaziantep'te vahşet! Tüküren hastayı iğne ile öldürdü: Görgü tanığının anlattıkları kan dondurdu

Mahkeme, ölümün enjeksiyondan olduğuna dair raporun gelmesi için davayı 3 Aralık'a erteledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İki hızlı tren ray kesişiminde çarpıştı! Slovakya'da korkutan kaza
Hatay'da feci kaza! Takla atan araç sürücüsü hayatını kaybetti
ETİKETLER
#trafik kazası
#ölüm
#dava
#hemşire
#Hastaneye Kaldırma
#Kas Gevşetici Ilaç
#Yanlış Ilaç Enjeksiyonu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.