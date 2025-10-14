Menü Kapat
Erzurum'da altın operasyonu! Menşei belli olmayan külçeler ele geçirildi

Erzurum'da yürütülen operasyonlarda Horasan ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucu yurda kaçak sokulduğu tespit edilen 5 kilogram ağırlığında 5 adet menşei belli olmayan külçe altın ele geçirildi.

Erzurum'da altın operasyonu! Menşei belli olmayan külçeler ele geçirildi
İl Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, Horasan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, yurda yasadışı yollarla sokulduğu değerlendirilen toplam 5 kilogram ağırlığında 5 adet menşei belli olmayan külçe altın ele geçirildi.

ADLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, "Gümrük İşlemlerine Tabi Tutulmadan Ülkeye Eşya Sokma" suçundan Horasan Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

