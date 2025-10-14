Altın tarihi zirveyi gördü! Gram altın fiyatları uçtu: İşte 14 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın istikrarlı yükselişine yeni haftada da devam ediyor. Haftanın ilk günü 5 bin 442,52 TL'den açan gram altın fiyatları aldı başını gitti. Gram altın bugün 5 bin 574,92 TL'den işlem görüyor. Haftalardır rekor kıran altın fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Ekim güncel altın fiyatları...

14 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.574,15 TL

SATIŞ: 5.574,92 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.320,00 TL

SATIŞ: 9.432,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 18.639,00 TL

SATIŞ: 18.869,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 37.164,00 TL

SATIŞ: 37.572,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.200,97 TL

SATIŞ: 5.447,29 TL