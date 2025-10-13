Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Altın için dev bankadan çarpıcı tahmin! Rakamı güncelledi: Yüzde 55 ihtimalle...

Altın ve gümüş fiyatları iç piyasada yatırımcılar tarafından takip edilirken yabancı kaynaklar da altın ve gümüş tahminlerinde güncellemeye gidiyor. Bank of America altın ve gümüş için fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Altın için dev bankadan çarpıcı tahmin! Rakamı güncelledi: Yüzde 55 ihtimalle...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
17:41

ve fiyatları yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Güne 5.424 liradan başlayan gram altın gün içinde 5.505 lira seviyesini gördü. Gram altın şu saatlerde 5.500 lira seviyesinde tutunuyor. Altın iç hatlarda ralliye devam ederken yabancı kaynaklarda da altın gümüş tahminlerinde güncellemeye gidildi.

Altın için dev bankadan çarpıcı tahmin! Rakamı güncelledi: Yüzde 55 ihtimalle...

Bu çerçevede (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artırdı.

Banka, altının 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi.

BofA2026 için ortalama altın fiyatını 4.400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak tahmin etti.

Altın için dev bankadan çarpıcı tahmin! Rakamı güncelledi: Yüzde 55 ihtimalle...

YÜZDE 55 İHTİMALLİ VERSİYONU DA VAR!

Banka analizinde farklı iyimser senaryolara da yer verdi. Bankaya göre girişlerinde yüzde 28’lik bir artış, altını ons başına 6 bin dolar seviyesine taşıyabilir. Daha iyimser senaryoda ise yüzde 55'lik bir olası yatırım artışı altını ons başına 8 bin dolara çıkarabilir. Ancak bu senaryonun kısa vadede 'zor' olduğu vurgulandı.

Raporda, borsa yatırım fonlarına (ETF) olan talebin rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekildi. BofA analistleri, bu hızlı yükseliş sonrası kısa vadede piyasalarda düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Altın için dev bankadan çarpıcı tahmin! Rakamı güncelledi: Yüzde 55 ihtimalle...

Banka, yükselişin önünü kesebilecek bazı risklere de dikkat çekti. Bunlar arasında, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın tarifelerine ilişkin olası kararı, ekonomik verilerin güçlenmesi halinde Fed’in yeniden şahinleşmesi ve 2026’daki ABD ara seçimlerinin hükümetin ekonomi politikalarını uygulama gücünü etkilemesi yer aldı.

