Dev kayalar düştü, ulaşım durdu: Heyelan anı kamerada

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Depin mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan yağışlar, bölgede taş ve kaya kopmalarına neden oldu.

DEV KAYALAR YOLU KAPATTI

Yamaçlardan düşen taş ve kaya parçaları karayolunu kısa süreliğine ulaşıma kapattı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle yolu temizlemek için yoğun bir çalışma yürüttü.

Yaklaşık bir süre trafiğe kapalı kalan karayolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

HEYELAN ANI KAMERADA

Heyelan anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.