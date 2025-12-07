İstanbulluların pazar şoku! Sağanak çileye döndü: Yollar çöktü, sokaklar ve dükkanlar sular altında kaldı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur şehirde hayatı adeta felç etti. Pazar sabahına yağışla uyanan İstanbullular gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Öğleden sonra bölge bölge şiddetini arttıran sağanak yağış yüzünden sokak ve caddeler göle döndü, yollar çöktü, duvarlar yıkıldı, ağaçlar devrildi.

SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ: İKİ ARAÇ DEREYE YUVARLANDI

Bazı bölgelerde taşkınların yaşandığı sağanak yağmur Sarıyer'de bulunan derenin üzerinden geçen bir yolda çökme meydana geldi. O sırada bölgeden geçen bir kamyonet ve pikap ise yolun çökelmesiyle dereye yuvarlandı.

TAŞKIN SULARI RESTORANA DOLDU!

Çöken yola park halindeki bir kamyon düşerken, taşkın suları bölgedeki bir restorana doldu. Restoranda metrelerce su birikintisi oluşurken, iş yerinin bahçesinden bodrum katında hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede sel sularını tahliye ederken iş yeri kullanılmaz hale geldi. İş yerinde hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

"11 YILDIR İLK KEZ SU BASTI"

Dere taşmasından dolayı iş yerini su basan Hakan Kaptan "Gece 2 de iş yerimizi kapatıp evimize gittik. İCA'nın yaptığı tünel çalışmasında dereyi kapatmışlar. Üzerine yol yapmışlar. Burası 20 yıldır ailemizin ve 11 yıldır restoran ve ilk kez su bastı. 2 metre yüksekliğine kadar çıktı. Evimizde mahsur kaldık çıkamadık. Aşağıda elektrik ve kablolardan dolayı patlama sesi geldi, korktuk. Burası ayda 6 bin kişinin girip çıktığı işletme. Dükkanda sadece duvar saati sağlam onu dışında her şeyimiz mahvoldu. 40 çalışanımız var ne yapacağımızı bilmiyoruz. O şirketten kimse gelmedi. Kaymakamımız buraya ekip yolladı. Bakanlıktan hasar tespit için geleceklermiş. Akut, itfaiye herkes burada. 11 yıllık emeğimiz bir dere yüzünden mahvoldu" dedi.

AVCILAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

AKOM tarafından uyarısı yapılan yağışlar, İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Avcılar Denizköşkler'de rögar taştı. Sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı

Sağanak yağış İstanbul’da etkili olmaya devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan yağmurun ardından Avcılar Denizköşkler Mahallesi İskele Caddesi'nde yolda oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle cadde adeta göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşarken, ihbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri taşan yağmur suyunu boşaltmak için tıkanan giderleri açtı.

KADIKÖY'DE SAĞANAK YAĞIŞ YÜZÜNDEN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın istinat duvarı, gece saatlerinde etkili olan aşırı yağışların ardından çöktü.

BEYOĞLU'NDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Okçular Sokak'ta yağışın ardından 34 EP 6183 plakalı otomobilin üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis sokağı trafiğe kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yıkılan ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.