Hava Durumu
16°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji İstanbul ve 9 il için saat verdi

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak etkili olacak. İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağmurlu havanın cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Onur Kaya
05.11.2025
saat ikonu 07:47
05.11.2025
08:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı raporundaki tahminlere göre, 'nin kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, 'nın kuzey ve batısı ile Batı çevreleri ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu seyredecek.

Sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji İstanbul ve 9 il için saat verdi

10 İLDE SAĞANAK UYARISI

Yapılan tahminlere göre; 5 Kasım Çarşamba günü aralarında 'un da olduğu 10 il için sağanak uyarısı yapıldı. Yağmur beklenen iller şöyle; İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Balıkesir, Çanakkale.

Sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji İstanbul ve 9 il için saat verdi

2 BÖLGEDE SİS VE PUS

Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde , yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji İstanbul ve 9 il için saat verdi

SICAKLIK NORMALLERİN ÜSTÜNDE

Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji İstanbul ve 9 il için saat verdi

5 KASIM 2025 BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 24°C
Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu. Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu

TGRT Haber
