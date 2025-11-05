Sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji İstanbul ve 9 il için saat verdi

Kategoriler
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporundaki tahminlere göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu seyredecek.
Yapılan tahminlere göre; 5 Kasım Çarşamba günü aralarında İstanbul'un da olduğu 10 il için sağanak uyarısı yapıldı. Yağmur beklenen iller şöyle; İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Balıkesir, Çanakkale.
Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 24°C
Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu. Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu