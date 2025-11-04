Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Uzman isimden 5 bölge için sağanak alarmı! İstanbul da listede: Çok kuvvetli geliyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yaptığı açıklamada, yağış beklenen bölgeler için uyarılarda bulundu. Çelik, yarın için Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini, perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların yoğunlaşacağını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 15:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yeni haftada birçok bölgeye uyarıda bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini söyleyen Çelik, , Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların etkili olacağını bildirdi.

Uzman isimden 5 bölge için sağanak alarmı! İstanbul da listede: Çok kuvvetli geliyor

BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

İç ve doğu bölgelerinin çoğunlukla yağışsız geçeceğini aktaran Çelik, yarın için Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini, perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların olacağını söyledi.

Çelik, hafta sonu ise sadece Trakya'nın batı kesimlerinin çok bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak geçişlerinin görüleceğini ifade etti.

Uzman isimden 5 bölge için sağanak alarmı! İstanbul da listede: Çok kuvvetli geliyor

İSTANBUL 3 GÜN BOYUNCA SAĞANAK YAĞIŞ

'da yarın için beklenmediğini söyleyen Çelik, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacağını, en yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece arasında seyredeceğini belirtti.

Çelik, 'da yarın, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak geçişlerinin görüleceğini, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 19 ila 20 derece civarında olacağını söyledi.

'de ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, yarın, perşembe ve cuma günleri havanın bulutlu olacağını ve en yüksek sıcaklığın 23 ila 24 derece bandında olacağını aktardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji gün verdi! İstanbul dahil 30 il için kuvvetli sağanak alarmı: Çok kuvvetli geliyor
AKOM uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor
Kar yağışı çok sert geliyor! Lapa lapa yağacak: 'Beklenenin üzerinde olacak'
ETİKETLER
#istanbul
#izmir
#hava durumu
#yağış
#marmara
#sağanak
#Ankara
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.