Meteoroloji gün verdi! İstanbul dahil 30 il için kuvvetli sağanak alarmı: Çok kuvvetli geliyor

Türkiye'yi yeni haftada yine sağanak yağış ve gri bir hava bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı yeni değerlendirmede 30 il için alarm verdi. Salı günü başlayacak olan sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçecek. Salı gününe kadar ise birçok ilde pastırma yazı görülmeye devam edecek. Yapılan açıklamada, yeni haftada sıcaklıkların düşeceği, yer yer sel ve baskınların görülebileceği bildirildi.

İSTANBUL'DA PASTIRMA YAZI

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre "İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bölgemizi terk ederken önümüzdeki hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını, sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin üzerine bahar değerine (Pastırma ayazı) yükseleceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, haftanın ikinci gününde yurdun kuzeybatı bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Salı günü yağış beklenen iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman

Çarşamba günü yağış beklenen iller: Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay