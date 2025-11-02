Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji gün verdi! İstanbul dahil 30 il için kuvvetli sağanak alarmı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye'de pastırma sıcakları görülürken, yapılan yeni değerlendirmede 30 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul dahil 30 ilde hava griye dönecek, sıcaklıklar aniden düşüşe geçecek. İşte il il, bölge bölge hava durumu...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 09:07

Türkiye'yi yeni haftada yine ve gri bir hava bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı yeni değerlendirmede 30 il için alarm verdi. Salı günü başlayacak olan sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçecek. Salı gününe kadar ise birçok ilde pastırma yazı görülmeye devam edecek. Yapılan açıklamada, yeni haftada sıcaklıkların düşeceği, yer yer ve baskınların görülebileceği bildirildi.

Meteoroloji gün verdi! İstanbul dahil 30 il için kuvvetli sağanak alarmı: Çok kuvvetli geliyor

İSTANBUL'DA PASTIRMA YAZI

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre "İstanbul'da ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bölgemizi terk ederken önümüzdeki hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını, sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin üzerine bahar değerine (Pastırma ayazı) yükseleceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji gün verdi! İstanbul dahil 30 il için kuvvetli sağanak alarmı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre, haftanın ikinci gününde yurdun kuzeybatı bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Salı günü yağış beklenen iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman

Meteoroloji gün verdi! İstanbul dahil 30 il için kuvvetli sağanak alarmı: Çok kuvvetli geliyor

Çarşamba günü yağış beklenen iller: Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay

Meteoroloji gün verdi! İstanbul dahil 30 il için kuvvetli sağanak alarmı: Çok kuvvetli geliyor
Antalya'da sağanak felakete neden oldu! 3 kişi ağaç altında kaldı
İzmir'de sağanak felaketi! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
ETİKETLER
#hava durumu
#yağış
#sel
#baskın
#sağanak
#ekim
#Sıcaklık Düşüşü
#Yaşam
