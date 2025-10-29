Antalya'da sağanak felakete neden oldu! 3 kişi ağaç altında kaldı

Kategoriler
Muratpaşa ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tatilciler ve vatandaşlar yağış nedeniyle çığlık çığlığa güvenli bölgelere kaçışmaya başladı.
Kaleiçi bölgesi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'ta ise şiddetli rüzgar sonucu bir ağaç devrildi. Bu sırada kafede oturan 3 kişi, ağacın altında kalarak yaralandı. Kimliği belirlenemeyen 2'si hafif yaralı 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkartılırken, ihbarla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.