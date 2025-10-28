Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Gündem
İzmir'de sağanak felaketi! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Yurt genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına İzmir'de felakete dönüştü. Bergama ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle sokaklar göle döndü, bazı ev, otel ve iş yerlerini su bastı, araçlar suda mahsur kaldı.

İzmir'de sağanak felaketi! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
sağanağa teslim oldu. ilçesinde gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sele neden oldu.

Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İzmir'de sağanak felaketi! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

ARAÇLAR SUDA MAHSUR KALDI

Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki dere ise yağış nedeniyle taştı.

İzmir'de sağanak felaketi! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve aracı hasar alan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtarma çalışması yürüttü.

İzmir'de sağanak felaketi! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Su basan evler ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarına polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () ekipleri de destek verdi.

İzmir'de sağanak felaketi! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, bölgede yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

