29 Ekim'de hastaneler açık mı, kapalı mı 2025? Aile hekimi, sağlık ocağı çalışma durumu

Resmi tatiller takvimine göre 28 Ekim günü öğleden sonra yarım gün tatil olurken 29 Ekim Çarşamba günü tam gün tatil olacak. Binlerce kişi etkinliklere ve kutlamalara katılırken marketlerin açık olup olmadığı da araştırıldı.

29 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kala çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Hastanelerin 29 Ekim'de açık olup olmadığı ise dikkat çekti. Hastaneler 28 Ekim günü 13.00'ten sonra kapalı olurken 29 Ekim günü de kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında tatile girecek olan hastanelerde acil servisler hizmet vermeye devam ederken poliklinikler kapalı olacak.

28 EKİM HASTANELER ÇALIŞIYOR MU 2025?

29 Ekim Çarşamba günü kapalı olan hastanelerde 28 Ekim Salı günü mesai 13.00'te sona erecek. Vatandaşlar sağlık hizmeti almak için acil servisleri kullanabilirken doktor randevuları verilmeyecek. Resmi tatil olmasından dolayı 28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim günü hastaneler kapalı olacak. Tedavi olmak isteyenler perşembe günü doktor randevularını alabilecek.

SALI GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI?

28 Ekim Salı günü hastanelerde 13.00'e kadar hizmet verilecek. Vatandaşlar sabah saatlerinde doktorlarına görülebilirken 13.00'ten sonra sadece acil servis hizmeti verilecek. 29 Ekim gününün tam gün resmi tatil olmasından dolayı ise hastaneler kapalı olacak.