28 Ekim tapu daireleri açık mı? Devlet daireleri çalışma durumu

Ülkemizde kutlanacak olan 29 Ekim'e kısa süre kaldı. Resmi tatiller takviminde yer almasından dolayı resmi kurumlar kapalı olacak.
Tapu dairelerinin resmi kurum olmasından dolayı resmi tatillerde kapalı oluyor. 28 Ekim Salı günü yarım gün tatil olurken tapu daireleri de 13.00'e kadar hizmet verecek. Tapu dairelerinde işlemlerinizi salı günü sabah saatlerinde veya perşembe günü gerçekleştirebilirsiniz. Resmi tatiller takvimine göre 28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim günü tam gün olarak tatil olacak.
28 Ekim Salı günü resmi günler takviminde yer aldığı için yarım gün tatil olacak. Salı günü ülkemizde belediyeler, hastaneler, aile hekimleri, sağlık ocakları, noterler, devlet daireleri, okullar, kargolar, bankalar ve borsa 13.00'ten sonra kapalı olacak. Kurumlarda işlemlerinizi sabah saatlerinde yapabilir veya perşembe gününe kadar bekleyebilirsiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çarşamba günü de devlet daireleri ve bazı kurumlar kapalı olacak.