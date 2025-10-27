28 Ekim tapu daireleri açık mı? Devlet daireleri çalışma durumu

Ülkemizde kutlanacak olan 29 Ekim'e kısa süre kaldı. Resmi tatiller takviminde yer almasından dolayı resmi kurumlar kapalı olacak.

28 EKİM TAPU DAİRELERİ AÇIK MI?

Tapu dairelerinin resmi kurum olmasından dolayı resmi tatillerde kapalı oluyor. 28 Ekim Salı günü yarım gün tatil olurken tapu daireleri de 13.00'e kadar hizmet verecek. Tapu dairelerinde işlemlerinizi salı günü sabah saatlerinde veya perşembe günü gerçekleştirebilirsiniz. Resmi tatiller takvimine göre 28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim günü tam gün olarak tatil olacak.

29 EKİM TAPU DAİRELERİ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. İşlemlerini gerçekleştirecek olanlar perşembe günü itibarıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. Resmi tatil sebebiyle salı günü öğleden sonra ve çarşamba günü tam gün tapu daireleri kapalı olacak.

SALI GÜÜ TAPU DAİRELERİ KAPALI MI?

Ülkemizin dört bir yanında kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller takviminde yer alıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve devlet dairelerinde tatil uygulanacak. Tapu dairelerinde de 28 Ekim günü yarım gün hizmet verilecek. Vatandaşlar mesai saatinin başlangıcı ile 13.00 aralığında dairelerde hizmet alabilecek.

28 EKİMDE KAPALI OLAN YERLER

28 Ekim Salı günü resmi günler takviminde yer aldığı için yarım gün tatil olacak. Salı günü ülkemizde belediyeler, hastaneler, aile hekimleri, sağlık ocakları, noterler, devlet daireleri, okullar, kargolar, bankalar ve borsa 13.00'ten sonra kapalı olacak. Kurumlarda işlemlerinizi sabah saatlerinde yapabilir veya perşembe gününe kadar bekleyebilirsiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çarşamba günü de devlet daireleri ve bazı kurumlar kapalı olacak.