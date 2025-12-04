Dolar ve euro yükselişe geçti! İşte 4 Kasım 2025 güncel döviz kurları

Döviz kurlarında hareketlilik 4 Aralık Perşembe gününde de devam ediyor. Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşısındaki hareketleri ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…