ÖSYM 2025 sözleşmeli bilişim personeli başvuru son gün ne zaman?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 yılı için yeni bir kontratlı bilişim personeli alımı duyurusunu paylaştı.
Başkanlık, çeşitli teknik pozisyonlarda görevlendirilecek 14 bilişim personeli için başvuru toplayacak.
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuruların 24 Kasım ile 8 Aralık arasında yapılacağını bildirdi.
Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olup, posta ya da şahsen başvuru alınmayacak.
İlan edilen pozisyonlar için aranan özel koşullar arasında .Net ve Java yazılım geliştirme tecrübesi, siber güvenlik, iş zekâsı uzmanlığı ve ağ güvenliği uzmanlığı gibi farklı teknik alanlar yer alıyor.
Aşağıdaki teknik pozisyonlar için başvurular kabul edilecektir: