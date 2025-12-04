ÖSYM 2025 sözleşmeli bilişim personeli başvuru son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 yılı için yeni bir kontratlı bilişim personeli alımı duyurusunu paylaştı.

Başkanlık, çeşitli teknik pozisyonlarda görevlendirilecek 14 bilişim personeli için başvuru toplayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuruların 24 Kasım ile 8 Aralık arasında yapılacağını bildirdi.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olup, posta ya da şahsen başvuru alınmayacak.

İlan edilen pozisyonlar için aranan özel koşullar arasında .Net ve Java yazılım geliştirme tecrübesi, siber güvenlik, iş zekâsı uzmanlığı ve ağ güvenliği uzmanlığı gibi farklı teknik alanlar yer alıyor.

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

Aşağıdaki teknik pozisyonlar için başvurular kabul edilecektir: