Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

ÖSYM 2025 sözleşmeli bilişim personeli başvuru son gün ne zaman?

ÖSYM, 2025 yılı için sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanını yayımladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihleri ve sürecini araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ÖSYM 2025 sözleşmeli bilişim personeli başvuru son gün ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 00:54
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 00:54

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (), 2025 yılı için yeni bir kontratlı bilişim personeli alımı duyurusunu paylaştı.

Başkanlık, çeşitli teknik pozisyonlarda görevlendirilecek 14 bilişim personeli için başvuru toplayacak.

ÖSYM 2025 sözleşmeli bilişim personeli başvuru son gün ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuruların 24 Kasım ile 8 Aralık arasında yapılacağını bildirdi.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olup, posta ya da şahsen başvuru alınmayacak.

İlan edilen pozisyonlar için aranan özel koşullar arasında .Net ve Java yazılım geliştirme tecrübesi, siber güvenlik, iş zekâsı uzmanlığı ve ağ güvenliği uzmanlığı gibi farklı teknik alanlar yer alıyor.

ÖSYM 2025 sözleşmeli bilişim personeli başvuru son gün ne zaman?

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

Aşağıdaki teknik pozisyonlar için başvurular kabul edilecektir:

  • Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net ve Java)
  • Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net ve Java)
  • İş Analisti
  • Yazılım Test Uzmanı
  • Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı
  • Ağ ve Ağ Güvenliği Uzmanı
  • İş Zekâsı Uzmanı
  • Bu pozisyonlar için adaylardan en az 3 ile 5 yıl arasında değişen deneyim süreleri isteniyor.
ETİKETLER
#ösym
#istihdam
#alım
#Net Yatırım Pozisyonu
#Bilişim Personeli
#Java
#Yazılım Geliştirme
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.