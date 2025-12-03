İsrail'den yine ateşkes ihlali! Filistinlilerin kampını vurdu: Can kayıpları var

10 Aralık'ta ABD'nin hazırladığı planla İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanırken İsrail çeşitli bahanelerle saldırılarını sürdürüyor.

KAMPA SALDIRDI

İsrail, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Han Yunus kentindeki yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Al-Najat Mülteci Kampı’na saldırdı.

ÖLENLERİN İÇİNDE ÇOCUKLAR DA VAR

İsrail güçlerinin saldırısı sonucunda ilk belirlemeler acı tabloyu ortaya koydu. Ateşkesin ihlaliyle düzenlenen saldırıda 2’si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

CAN KAYBI 70 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 70 bin 117 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 999 kişi de yaralandı.