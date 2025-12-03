Tüyler ürperten olay! Kanalizasyondan çıktı, 49 daire incelenerek bulundu

Kategoriler
Uşak’ta kanalizasyon hattında bulunan 4,5 aylık ceninin gizemi çözüldü. 1 Aralık günü Ünalan Mahallesi 3 Nisan Sokak’ta bulunan kanalizasyon hattında tıkanıklık gidermek için gelen belediye ekipleri cenini fark edince hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kanalizasyon hattına hangi dairelerden atık aktığını belirledi. Bu çalışma sonucunda 49 daireden kanalizasyona atıkların aktığı belirlendi.
Bununla da kalmayan polis ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ile birçok görüşme yaparak o dairelerden kimlerin hamile olduğunu buldu. Otopsi sonucunda ceninin 4,5 aylık olduğunun anlaşılması üzerine tespit edilen dairelerden birinde yaşayan 25 yaşındaki B.E’nin hamilelik süresinin buna uyduğu ortaya çıktı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, ifadesinde erkek arkadaşından hamile kaldığını, tuvalette rahatsızlanarak düşük yaptığını söyledi. B.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.