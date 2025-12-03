Arsenal Brentford CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Arsenal ile Brentford, Premier Lig’in 14. haftasında bu akşam Emirates Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Londra derbisi niteliği taşıyan mücadele 22.30’da başlayacak.

Arsenal ile Brentford arasında oynanacak Premier Lig karşılaşması Türkiye’de Bein Sports 3 üzerinden canlı yayınlanacak. Bein Sports aboneleri karşılaşmayı uydu aracılığıyla canlı ve şifresiz şekilde takip edebilecek. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen futbolseverler, platformun yayın akışı üzerinden maça erişim sağlayabilecek. Maç yayın saatinden itibarıyla Bein Sports 3 yayını üzerinden bağlantı kurulabilecek ve futbolseverler karşılaşmayı yüksek çözünürlükte izleme imkanına sahip olacak.

Arsenal Brentford maçını internet üzerinden takip edecek kullanıcılar ise TOD TV aracılığıyla yayın akışına ulaşabilecekler. TOD kullanıcıları, karşılaşmayı internet bağlantısının bulunduğu her ortamda telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Platformun dijital erişim imkânı sayesinde futbolseverler, Emirates Stadyumu’ndaki mücadeleyi hem evlerinde hem de dış mekanlarda kesintisiz şekilde takip edebilecek.

Arsenal 11: Raya, Calafiori, Hincapie, Mosquera, White, Rice, Zubimendi, Odegaard, Martinelli, Madueke, Merino

Brentford 11: Kelleher, Ajer, Pinnock, van den Berg, Henry, Jensen, Yarmolyuk, Janelt, Kayode, Schade, Ouattara

Arsenal-Brentford karşılaşmasını şifresiz olarak yayınlayan yabancı kanallar arasında farklı ülkelerden seçenekler bulunuyor. ABD’de USA Network aracılığıyla karşılaşma yayına verilecek. Almanya’da Sky Go platformu mücadeleyi kullanıcılarına ulaştıracak. Arjantin’de ise ESPN 2 Sur yayın yapacak ve izleyiciler karşılaşmayı bu kanal üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

ABD: USA Network

USA Network Almanya: Sky Go

Sky Go Arjantin: ESPN 2 Sur

ESPN 2 Sur Brezilya: Disney+

Disney+ İspanya: DAZN

