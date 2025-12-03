Menü Kapat
Arsenal Brentford CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Arsenal Brentford canlı yayın ile ekranlara geliyor! Premier Lig’in 14. haftasında Emirates Stadyumu’nda Arsenal ile Brentford arasında oynanacak Londra derbisi, liderlik mücadelesinin şekillendiği kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Saat 22.30’da başlayacak mücadelede Arsenal, Chelsea karşısında aldığı 1-1’lik beraberliğin ardından evinde sezonun sekizinci galibiyetini hedefliyor. İşte Arsenal Brentford canlı yayın bilgileri…

Arsenal Brentford CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 21:57

ile , ’in 14. haftasında bu akşam Emirates Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Londra derbisi niteliği taşıyan mücadele 22.30’da başlayacak.

Arsenal Brentford CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

ARSENAL BRENTFORD MAÇI CANLI İZLE

Arsenal ile Brentford arasında oynanacak Premier Lig karşılaşması Türkiye’de Bein Sports 3 üzerinden canlı yayınlanacak. Bein Sports aboneleri karşılaşmayı uydu aracılığıyla canlı ve şifresiz şekilde takip edebilecek. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen futbolseverler, platformun yayın akışı üzerinden maça erişim sağlayabilecek. Maç yayın saatinden itibarıyla Bein Sports 3 yayını üzerinden bağlantı kurulabilecek ve futbolseverler karşılaşmayı yüksek çözünürlükte izleme imkanına sahip olacak.

Arsenal Brentford CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Arsenal Brentford maçını internet üzerinden takip edecek kullanıcılar ise TOD TV aracılığıyla yayın akışına ulaşabilecekler. TOD kullanıcıları, karşılaşmayı internet bağlantısının bulunduğu her ortamda telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Platformun dijital erişim imkânı sayesinde futbolseverler, Emirates Stadyumu’ndaki mücadeleyi hem evlerinde hem de dış mekanlarda kesintisiz şekilde takip edebilecek.

Arsenal Brentford CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

ARSENAL - BRENTFORD MAÇ KADROSU

Arsenal - Brentford maç kadrosu:

Arsenal 11: Raya, Calafiori, Hincapie, Mosquera, White, Rice, Zubimendi, Odegaard, Martinelli, Madueke, Merino

Brentford 11: Kelleher, Ajer, Pinnock, van den Berg, Henry, Jensen, Yarmolyuk, Janelt, Kayode, Schade, Ouattara

Arsenal Brentford CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

ARSENAL - BRENTFORD NEREDE İZLENİR?

Arsenal ile Brentford arasındaki karşılaşma Türkiye’de Bein Sports 3 kanalı üzerinden takip edilebilecek. Premier Lig yayın haklarına sahip olan platform, karşılaşmayı uydu aracılığıyla kullanıcılara aktaracak. Abonelikle erişilebilen yayın, maç saatinde ekrana gelecek ve futbolseverler mücadeleyi canlı olarak izleme fırsatı bulacak.

Arsenal Brentford CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Bir diğer alternatif olan TOD TV, karşılaşmayı internet üzerinden yayınlayacak. Dijital platformdaki kullanıcılar, hesaplarına giriş yaparak maça erişim sağlayabilecek. Karşılaşmanın çevrimiçi yayınla sunulması, özellikle mobil takip etmek isteyen futbolseverler için kolaylık sağlayacak.

Arsenal Brentford CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

ARSENAL BRENTFORD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Arsenal-Brentford karşılaşmasını şifresiz olarak yayınlayan yabancı kanallar arasında farklı ülkelerden seçenekler bulunuyor. ABD’de USA Network aracılığıyla karşılaşma yayına verilecek. Almanya’da Sky Go platformu mücadeleyi kullanıcılarına ulaştıracak. Arjantin’de ise ESPN 2 Sur yayın yapacak ve izleyiciler karşılaşmayı bu kanal üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Arsenal Brentford maçını veren kanallar:

  • ABD: USA Network
  • Almanya: Sky Go
  • Arjantin: ESPN 2 Sur
  • Brezilya: Disney+
  • İspanya: DAZN
Arsenal Brentford CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

ARSENAL BRENTFORD HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu’nda oynanacak Arsenal Brentford karşılaşması Türkiye’de Bein Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, Premier Lig’in yayıncısı olan platform tarafından canlı olarak aktarılacak ve aboneler maç saatinde yayına erişebilecek. Kanalın yayın akışı içerisinde karşılaşma için ayrılan süre boyunca izleyiciler maçı kesintisiz takip edebilecekler.

Arsenal Brentford CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Maçı internet üzerinden seyretmek isteyenler için TOD TV de resmi yayıncılar arasında yer alıyor. Platforma abone olan kullanıcılar, karşılaşmayı dijital olarak izleme hakkına sahip olacak. TOD’un sunduğu imkânı sayesinde mücadele farklı cihazlar üzerinden de takip edilebilecek ve kullanıcılar yayın kalitesinden faydalanabilecekler.

Arsenal Brentford CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

ARSENAL BRENTFORD MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Türkiye’de Bein Sports 3 aracılığıyla yayına ulaşabilir. Uydu üzerinden yapılan bu yayın, abonelik sahibi kullanıcıların erişimine açık durumda olacak. Bein Sports 3 kanalının maç saatinde gerçekleştireceği canlı yayınla birlikte futbolseverler mücadeleyi televizyonlarından takip edebilecek.

Dijital ortamda izlemek isteyenler içinse TOD TV seçeneği bulunuyor. Kullanıcılar, internet bağlantısına sahip oldukları her ortamdan telefon, tablet veya bilgisayar ile TOD hesabına giriş yaparak mücadeleyi canlı olarak izleyebilecekler.

