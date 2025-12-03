Athletic Bilbao Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Athletic Bilbao Real Madrid maç kadrosu

İspanya Futbol Federasyonu tarafından, İspanya Süper Kupası nedeniyle La Liga'nın 19. haftasında oynanması planlanan bazı maçlar erkene çekildi. Tarihi değiştirilen maçlar arasında Athletic Bilbao - Real Madrid maçı da bulunuyor.

Athletic - Bilbao ile Real Madrid arasında oynanacak olan mücadele bugün gerçekleştirilecek. Futbolseverler tarafından Athletic Bilbao - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta ve maç kadrosu merak ediliyor.

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

San Memes Stadyumu'nda oynanacak olan Athletic Bilbao - Real Madrid maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid bu sezon La Liga kapsamında oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 33 puan toplayan eflatun-beyazlılar, son 3 hafta ise üst üste puan kayıpları yaşadı. Real Madrid, Athletic Bilbao maçını kazanarak tekrardan Barcelona ile olan farkı bir puana düşürmeyi hedefliyor.

Athletic Bilbao ise bu sezon oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 20 puan toplayan Athletic Bilbao ligde 8. sırada yer alıyor.

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 19. haftası kapsamında bugün oynanacak olan Athletic Bilbao - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre saat 21.00'de başlayacak.

İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Athletic Bilbao'da karşılaşma öncesinde Benat Prados, Unai Egiluz, Inaki Williams, Maroan Sannadi, Robert Navarro'nun sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcunun yanı sıra Oihan Sancet ise cezalı olduğu için karşılaşmada forma giyemeyecek.

Real Madrid tarafında ise Dean Huijsen, Daniel Carvajal, David Alaba ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar. Athletic Bilbao - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Athletic Bilbao: Simon, Laporte, Vivian, Berchiche, Lukue, Galarretta, Jauregizar, Nico Williams, Berenguer, Gomez, Guruzeta

Real Madrid: Courtois, Rüdiger, Militao, Alexander Arnold, Carreras, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Jr.