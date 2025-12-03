Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Daltonlar çetesine yeni dava! Çocuk yaştaki 34 kişiye 79 yıla kadar hapis istemi

Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada yaşı küçük olan 15'i tutuklu 34 kişiye 79 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün 33 ayrı eylemine iştirak ettiği tespit edilen 15'i tutuklu, 19'u adli kontrollü 34 yaşı küçük şahıs olduğu ifade edildi.

Daltonlar çetesine yeni dava! Çocuk yaştaki 34 kişiye 79 yıla kadar hapis istemi

İŞLEDİKLERİ SUÇLAR TEK TEK SAYILDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' 'vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması', 'resmi belgede sahtecilik', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından soruşturma tamamlanmış olmakla, yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır."

