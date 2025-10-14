Menü Kapat
Ramazan Videolu Haber Biyografi
TGRT Haber
19°
 | Selahattin Demirel

Daltonlar böyle büyümüş! Antalya'da terör estirmişler: İşte işledikleri suçlar

Antalya'da "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 30'u tutuklu 42 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede çete üyelerinin iş yeri kurşunlama, silahla tehdit, nitelikli yağma, yaralama ve öldürme gibi birçok suçu işlendiğinin tespit edildiği belirtildi. Öte yandan örgütün sosyal medya üzerinden büyüdüğü ve lider kadrolarının binlerce takipçiye sahip olduğu detayları da dikkat çekti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 19:10

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 42 sanık hakkında hazırlanan , Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Suç örgütünün ortaya çıkış süreci, yapısının anlatıldığı iddianamede, firari durumda olan örgütün elebaşı Beratcan Gökdemir'in, Türkiye'deki örgüt faaliyetlerinin devamı amacıyla suç örgütünün farklı alanlarında farklı kişileri "yönetici" pozisyonunda görevlendirdiği belirtildi.

İŞ YERİ KURŞUNLAMA, SİLAHLA TEHDİT, NİTELİKLİ YAĞMA SUÇLARI

İddianamede, sanıklardan Gökhan D.'nin, silahlı suç örgütüne Antalya'da elebaşılık yaptığı kaydedildi.

"Daltonlar"ın başta İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirler olmak üzere birçok kentte örgütsel eylemler gerçekleştirildiği aktarılan iddianamede, üyelerinin iş yeri kurşunlama, silahla tehdit, nitelikli yağma, yaralama ve öldürme gibi birçok suçu işlendiğinin tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, suç örgütünün Antalya genelinde "nitelikli yağma", kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yerini kurşunlama", "var olan örgütün korkutucu gücünü kullanarak tehdit" suçlarını işlendiği anlatıldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BÜYÜDÜ

Olaylara karışan aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenlendiği aktarılan iddianamede, bu operasyonlarda 2 el bombası, ruhsatsız 34 tabanca, 5 av tüfeği, 972 tabanca fişeği, 882 av tüfeği fişeği, 3 balistik yelek, muşta ve 32 şarjör ele geçirildiği kaydedildi.

Yurt dışında bulunan örgütün elebaşı ve yönetici kadrosunun, sosyal medya platformları üzerinden örgüte eleman kazanabilme kabiliyetleri sayesinde kısa süre içinde "Daltonlar"ın kentte yeniden yapılanmaya gittiği belirtilen iddianamede, Antalya'da gelen yeni "tetikçi grubunun" "sokağın hakkı" adı altında tehditle para istedikleri ve 14 eylem gerçekleştirdikleri ifade edildi.

İddianamede, suç örgütü üyelerinin bazı oto galeri ve eğlence mekanlarını görüntülü arayıp "ceza kestik" diyerek 5 ila 20 milyon lira yağma yaptıkları, para vermeyen kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları aktarıldı.

BİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR

Firari durumdaki sanık Bünyamin Y.'nin sosyal medya hesabında 115 bin takipçinin bulunduğuna işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Örgütün üst düzey kadrosunun işledikleri suçlardan dolayı firar ederek yurt dışında yaşamaları sebebiyle ülkedeki örgütsel faaliyetlerini sürdürmek adına, yerelde suç potansiyeli yüksek olan, sosyal medya platformlarını kullanan kişilerle irtibat kurarak bu kişileri destekleyip örgütün yerelde temsilcisi haline getirerek örgüt faaliyetlerini yönetmesini ve eylem yapmasını sağladıkları tespit edildi. Sanıkların önemli bir kısmının geçimlerini bu örgütsel yapı üzerinden sağladıkları, suçtan elde edilen gelirle yaşam standartlarının üstünde lüks bir hayat sürdükleri anlaşıldı."

İddianamede, firari Bünyamin Y.'nin suç örgütü yöneticisi olarak Antalya'da gerçekleştirdiği eylemlerle alakalı olarak "kırmızı bülten" ile arandığı belirtildi.

Örgüt üyesi sanıkların, örgütsel eylemler gerçekleştirdiklerine dair yeterli delillere ulaşıldığı kaydedilen iddianamede, sanıkların "silahla ve örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak ve suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla iştirak halinde yağma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma", "mala zarar verme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "tasarlayarak öldürme", "silahla tehdit", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

