Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı mı nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, tercih listelerinde belirli öğretmenlik bölümlerini ilk 5 seçimi arasına yazan 5 bin öğrenciye burs desteği verilecek.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından MEB 2026 eğitim dönemi öğretmenlik burs sonuçları da açıklandı.
2025-2026 eğitim öğretim yılı öğretmenlik bursu sonuçları erişime sunuldu.
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı kapsamında bazı öğretmenlik programlarını ilk 5 tercihine ekleyen ve bu bölümlere yerleşen 5 bin öğrenci destekten faydalanacak.
Burs sonuçlarına meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.