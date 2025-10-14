'Valiye şemsiye var, gazilere yok' haberini yapan İHA muhabiri Sebahattin Yum gözaltına alındı

Iğdır'da gazetecilik yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır muhabiri Sebahattin Yum gözaltına alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Muhabir Yum'un gözaltına alınma nedeninin Iğdır Valisi Ercan Turan ile ilgili yaptığı bir haber olduğu öğrenildi.

Bugün 15.20 sıralarında kent merkezindeki İHA bürosundan gözaltına alınan Sebahattin Yum, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Yum'un hakkında Vali Ercan Turan'ın şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

"IĞDIR VALİSİ ŞİKAYET ETMİŞ"

Yaklaşık 2 saat Emniyet Müdürlüğü'nde kalan Sebahattin Yum 17.20 sıralarında serbest bırakıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yum, "Büroda haber yazarken kapı çalındı, iki memur arkadaş geldi. İfademin alınacağını söylediler. Konuyu sordum, konunun ne olduğunu bilmediklerini söylediler. Önce sağlık raporu için hastaneye gittik. Rapor aldıktan sonra emniyete gittik. Konunun 19 Eylül'de yaptığımız haberle alakalı olduğunu söylediler. 'Valiye şemsiye var gaziye yok' haberi olduğunu öğrendik.

Iğdır Valisi Ercan Turan hakkımda şikayetçi bulunmuş. Halkı yanıltıcı bilgi verildiği iddia edilmiş. Biz de ifademizde ne gördüysek onu yazdığımızı söyledik" dedi.

İFADESİ SONRASI TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

İHA muhabiri Yum, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra jandarma tarafından ifadesi için tekrar gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 100. Yıl Halk Kütüphanesi önünde çelenk sunma töreni sırasında etkili olan yağış nedeniyle Iğdır Valisi Ercan Turan şemsiye ile alana çıkarken Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz ile Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Orhan Severli başta olmak üzere gaziler yağmur altında kalmış, basın mensuplarının görüntü aldığı fark edilince alandaki şemsiyeler toplatılmıştı.