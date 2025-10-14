Barcelona'nın yeni golcüsü Süper Lig'den: Ayrılık zamansız geliyor!

Galatasaray ve Victor Osimhen birlikteliğinde ayrılık zamansız geliyor. Halihazırdaki forveti Robert Lewandowski'nin yerine komple bir golcü hedefleyen Barcelona, Galatasaray'ın yıldız hücumcusu Victor Osimhen'de karar kıldı.

BARCELONA'NIN YENİ GOLCÜSÜ SÜPER LİG'DEN: GALATASARAYLI VICTOR OSIMHEN'E DEV KANCA!

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de özel performanslar gösteren ve son olarak da Liverpool zaferinde başroldeki isimlerden olan Victor Osimhen, Barcelona'nın transfer listesine eklendi! Esasen ise son yıllardaki yetenekli golcü sayısında ciddi bir azalma yaşanırken, Barcelona da çareyi Victor Osimhen'de buldu.

GALATASARAYLI VICTOR OSIMHEN EN İYİ 5 GOLCÜ ARASINDA!

Dünya çapındaki forvetler arasında gösterilen Victor Osimhen; Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Harry Kane gibi yıldızların arkasında yer alıyor ve ilk 5'te olmasıyla ayrıca dikkatleri üzerine çekiyor.

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'I SEÇMİŞTİ

Yaz döneminde Manchester United, Chelsea ve Arsenal gibi devlerin transfer listelerinde olan Victor Osimhen; tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.

BARCELONA'DA VICTOR OSIMHEN SÜRPRİZİ

Robert Lewandowski'ye veda etme kararı alan Barcelona yönetimi, oyun sistemi gereği yıldız bir golcü arıyor ve Victor Osimhen de sürpriz şekilde ilk tercih olarak öne çıkıyor.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Barcelona'nın transfer etmek istediği Victor Osimhen, Galatasaray ile bugüne kadar 47 maça çıkmış ve 40 gol ile 8 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.