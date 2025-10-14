Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Barcelona'nın yeni golcüsü Süper Lig'den: Ayrılık zamansız geliyor!

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, an itibarıyla Barcelona'nın transfer listesine eklendi. Sezon sonunda Robert Lewandowski ile yolları ayırmaya hazırlanan Barcelona, alternatif olarak ise performansıyla Süper Lig'i domine eden Victor Osimhen'i seçti.

Barcelona'nın yeni golcüsü Süper Lig'den: Ayrılık zamansız geliyor!
ve birlikteliğinde ayrılık zamansız geliyor. Halihazırdaki forveti Robert Lewandowski'nin yerine komple bir golcü hedefleyen , Galatasaray'ın yıldız hücumcusu Victor Osimhen'de karar kıldı.

Barcelona'nın yeni golcüsü Süper Lig'den: Ayrılık zamansız geliyor!

BARCELONA'NIN YENİ GOLCÜSÜ SÜPER LİG'DEN: GALATASARAYLI VICTOR OSIMHEN'E DEV KANCA!

Galatasaray formasıyla 'de özel performanslar gösteren ve son olarak da Liverpool zaferinde başroldeki isimlerden olan Victor Osimhen, Barcelona'nın listesine eklendi! Esasen ise son yıllardaki yetenekli golcü sayısında ciddi bir azalma yaşanırken, Barcelona da çareyi Victor Osimhen'de buldu.

Barcelona'nın yeni golcüsü Süper Lig'den: Ayrılık zamansız geliyor!

GALATASARAYLI VICTOR OSIMHEN EN İYİ 5 GOLCÜ ARASINDA!

Dünya çapındaki forvetler arasında gösterilen Victor Osimhen; Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Harry Kane gibi yıldızların arkasında yer alıyor ve ilk 5'te olmasıyla ayrıca dikkatleri üzerine çekiyor.

Barcelona'nın yeni golcüsü Süper Lig'den: Ayrılık zamansız geliyor!

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'I SEÇMİŞTİ

Yaz döneminde Manchester United, Chelsea ve Arsenal gibi devlerin transfer listelerinde olan Victor Osimhen; tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.

Barcelona'nın yeni golcüsü Süper Lig'den: Ayrılık zamansız geliyor!

BARCELONA'DA VICTOR OSIMHEN SÜRPRİZİ

Robert Lewandowski'ye veda etme kararı alan Barcelona yönetimi, oyun sistemi gereği yıldız bir golcü arıyor ve Victor Osimhen de sürpriz şekilde ilk tercih olarak öne çıkıyor.

Barcelona'nın yeni golcüsü Süper Lig'den: Ayrılık zamansız geliyor!

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Barcelona'nın transfer etmek istediği Victor Osimhen, Galatasaray ile bugüne kadar 47 maça çıkmış ve 40 gol ile 8 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Barcelona'nın yeni golcüsü Süper Lig'den: Ayrılık zamansız geliyor!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY VICTOR OSIMHEN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Süper Lig devi, yıldız golcüyü 75 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.
