2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off nasıl olacak? Play-off maçlarının ne zaman yapılacağı belli oldu

A Milli Takımımızın yer aldığı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup birincileri ve ikincileri netlik kazanmaya başladı. Ay-Yıldızlılar, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak olan Gürcistan karşılaşmasında galibiyet alırsa grubu ikinci olarak tamamlamayı garantileyecek.

Vatandaşlar tarafından 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off nasıl olacağı ise merak ediliyor.

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF NASIL OLACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasını 2. sırada tamamlayan 12 takım, play-off etabında mücadele etme hakkı kazanacak. 12 takımın yanı sıra UEFA Uluslar Ligi'nde sıralamaya göre 4 takım daha play-off etabına katılım sağlayacak.

Toplam 16 takımın yer alacağı play-off etabı, yarı final ve final maçları şeklinde oynanacak. Final etabı kazanan 4 takım 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak.

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında, dünya sıralamasına göre ilk 3 torbaya gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar yerleştirilecek.

Uluslar Ligi'nden play-offlara katılma hakkı elde eden takımlar ise 4. torbada bulunacak. 1. torbadaki takımlar 4. torbadakilerle, 2. torbadakiler ise 3. torbadakilerle eşleşecek. Yarı final maçları seri başı olan takımların sahasında oynanacak. Final karşılaşmalarının nerede oynanacağı ise kura çekimi ile belirlenecek.

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları kapsamında oynanacak olan yarı final mücadeleleri 26-28 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarı final etabının ardından final turu ise 29-31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF TEK MAÇ MI?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-offları kapsamında oynanacak olan yarı final ve final etapları tek maç üzerinden gerçekleştirilecek.