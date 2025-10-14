Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off nasıl olacak? Play-off maçlarının ne zaman yapılacağı belli oldu

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçlarının ardından play-off etabı başlayacak. A Milli Takım 2. sırada grubu tamamlarda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabına katılmaya hak kazanacak. Vatandaşlar tarafından 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off nasıl olacağı ise merak ediliyor. Play-off maçlarının tarihleri duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off nasıl olacak? Play-off maçlarının ne zaman yapılacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 17:37

A Milli Takımımızın yer aldığı 'nde grup birincileri ve ikincileri netlik kazanmaya başladı. Ay-Yıldızlılar, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak olan Gürcistan karşılaşmasında galibiyet alırsa grubu ikinci olarak tamamlamayı garantileyecek.

Vatandaşlar tarafından 2026 Dünya Kupası Elemeleri nasıl olacağı ise merak ediliyor.

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off nasıl olacak? Play-off maçlarının ne zaman yapılacağı belli oldu

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF NASIL OLACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasını 2. sırada tamamlayan 12 takım, play-off etabında mücadele etme hakkı kazanacak. 12 takımın yanı sıra UEFA Uluslar Ligi'nde sıralamaya göre 4 takım daha play-off etabına katılım sağlayacak.

Toplam 16 takımın yer alacağı play-off etabı, yarı final ve final maçları şeklinde oynanacak. Final etabı kazanan 4 takım 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak.

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off nasıl olacak? Play-off maçlarının ne zaman yapılacağı belli oldu

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında, dünya sıralamasına göre ilk 3 torbaya gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar yerleştirilecek.

Uluslar Ligi'nden play-offlara katılma hakkı elde eden takımlar ise 4. torbada bulunacak. 1. torbadaki takımlar 4. torbadakilerle, 2. torbadakiler ise 3. torbadakilerle eşleşecek. Yarı final maçları seri başı olan takımların sahasında oynanacak. Final karşılaşmalarının nerede oynanacağı ise kura çekimi ile belirlenecek.

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off nasıl olacak? Play-off maçlarının ne zaman yapılacağı belli oldu

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları kapsamında oynanacak olan yarı final mücadeleleri 26-28 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarı final etabının ardından final turu ise 29-31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off nasıl olacak? Play-off maçlarının ne zaman yapılacağı belli oldu

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF TEK MAÇ MI?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-offları kapsamında oynanacak olan yarı final ve final etapları tek maç üzerinden gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#play-off
#a milli takım
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.