ALES 3 başvuruları bitti mi? Başvuru için bugün son gün

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yılın son ALES oturumu olan ALES 3 için geri sayım başladı.
Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar için ALES sınavı önemli bir olanak sunuyor.
ALES 2, 6 Temmuz Pazar günü uygulanmıştı.
Sınava katılmak isteyen adaylar, ALES 3 sınav tarihi, son başvuru günü gibi ayrıntılar hakkında araştırmalarını sürdürüyor.
07 Ekim'de başlayan ALES 3 müracaatları, bugün yani 14 Ekim’de tamamlanıyor.
Sınav ücret bedeli ise 850 TL.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3, 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.
Bunun yanı sıra ÖSYM takvimine göre, ALES 3 geç başvuruları 21 Ekim günü saat 23:59’a kadar kabul edilecek.
Geç başvuru yapan adaylardan sınav ücreti yüzde 50 oranında artırımlı olarak tahsil edilecek.