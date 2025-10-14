Menü Kapat
Editor
 | Erdem Avsar

ALES 3 başvuruları bitti mi? Başvuru için bugün son gün

Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro müracaatlarında geçerli olan ALES 3 sınavı başvurularının bitip bitmediği, başvuru yapacak adaylar tarafından merak ediliyor.

Yılın son oturumu olan ALES 3 için geri sayım başladı.

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar için ALES sınavı önemli bir olanak sunuyor.

ALES 2, 6 Temmuz Pazar günü uygulanmıştı.

Sınava katılmak isteyen adaylar, ALES 3 , son başvuru günü gibi ayrıntılar hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

07 Ekim'de başlayan ALES 3 müracaatları, bugün yani 14 Ekim’de tamamlanıyor.

Sınav ücret bedeli ise 850 TL.

Adaylar, başvurularını Başvuru Merkezleri üzerinden yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3, 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

Bunun yanı sıra ÖSYM takvimine göre, ALES 3 geç başvuruları 21 Ekim günü saat 23:59’a kadar kabul edilecek.

Geç başvuru yapan adaylardan sınav ücreti yüzde 50 oranında artırımlı olarak tahsil edilecek.

#ösym
#ales
#sınav tarihi
#Ales 2025
#Ales Başvuruları
#Ales Sınavı
#Sınav Tanıtımı
#Akademik Kariyer
#Ales 3
#Ales Başvuruları
#Ales Ücreti
#Lisansüstü Eğitim
#Aktüel
