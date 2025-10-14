ALES 3 başvuruları bitti mi? Başvuru için bugün son gün

Yılın son ALES oturumu olan ALES 3 için geri sayım başladı.

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar için ALES sınavı önemli bir olanak sunuyor.

ALES 2, 6 Temmuz Pazar günü uygulanmıştı.

Sınava katılmak isteyen adaylar, ALES 3 sınav tarihi, son başvuru günü gibi ayrıntılar hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

07 Ekim'de başlayan ALES 3 müracaatları, bugün yani 14 Ekim’de tamamlanıyor.

Sınav ücret bedeli ise 850 TL.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3, 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

Bunun yanı sıra ÖSYM takvimine göre, ALES 3 geç başvuruları 21 Ekim günü saat 23:59’a kadar kabul edilecek.

Geç başvuru yapan adaylardan sınav ücreti yüzde 50 oranında artırımlı olarak tahsil edilecek.