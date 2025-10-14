Amazon Prime üyelik ücretlerine zam mı geldi, yüzde kaç 2025? Güncel abonelik fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Amazon’un aylık abonelik hizmeti Prime'a zam uygulandı. Gelen zamla beraber abonelik fiyatları arttı.
Amazon Prime Türkiye abonelik fiyatlarına ikinci kez zam uygulandı. Nisan ayında yapılan zam sonrasında ekim ayında yeniden zam uygulandı. Amazon Prime'a yüzde 40 oranında zam yapılırken, Amazon Prime aboneliği 69.90 TL oldu.
Amazon Prime abonelik ücretlerine gelen %40'lık zam sonrası fiyatlar değişti. Eski fiyat 49,90 TL, yeni fiyat 69,90 TL oldu.
Eski fiyatı (aylık): 49,90 TL
Yeni fiyatı (aylık): 69,90 TL