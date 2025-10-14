Amazon Prime üyelik ücretlerine zam mı geldi, yüzde kaç 2025? Güncel abonelik fiyatları

Amazon’un aylık abonelik hizmeti Prime'a zam uygulandı. Gelen zamla beraber abonelik fiyatları arttı.

AMAZON PRİME ÜYELİK ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

Amazon Prime Türkiye abonelik fiyatlarına ikinci kez zam uygulandı. Nisan ayında yapılan zam sonrasında ekim ayında yeniden zam uygulandı. Amazon Prime'a yüzde 40 oranında zam yapılırken, Amazon Prime aboneliği 69.90 TL oldu.

GÜNCEL AMAZON PRİME ABONELİK ÜCRETİ 2025

Amazon Prime abonelik ücretlerine gelen %40'lık zam sonrası fiyatlar değişti. Eski fiyat 49,90 TL, yeni fiyat 69,90 TL oldu.

Eski fiyatı (aylık): 49,90 TL

Yeni fiyatı (aylık): 69,90 TL