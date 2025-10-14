Menü Kapat
TGRT Haber
Türkiye grubu ikinci bitirirse kimle karşılaşacak? Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off muhtemel rakipleri

A Milli Takımımız bugün Gürcistan karşısında 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa grubu 2. sırada tamamlamayı garantileyecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye grubu ikinci bitirirse kimle karşılaşacağı merak ediliyor. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turu rakipleri gündem oldu.

kapsamında grupları 1. sırada tamamlayan takımlar doğrudan 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. Grupları ikinci sırada tamamlayan takımlar ise turu oynamaya hak kazanacak.

Play-off turunda 12 grup ikincisi ve 'nden gelecek 4 takım karşı karşıya gelecek. İki aşamalı eleme turunun ardından play-off turuna katılan 4 takım 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak.

A Milli Takımımız bugün Gürcistan'ı yenerse grubu ikinci sırada tamamlamayı ve play-off turuna katılmaya hak kazanacak.

Vatandaşlar tarafından Türkiye grubu ikinci bitirirse kimle karşılaşacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE GRUBU İKİNCİ BİTİRİRSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa play-off turuna katılmaya hak kazanacak. A Milli Takım bu senaryoda 2. sıradaki takımlar ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalarda 16 takım tek ayaklı yarı final ve final etapları oynayacak. Bu etapların sonucunda A Milli Takım kazanırsa 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Play-off etabının ilk turu olan yarı finaller 26-28 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final etabı ise 29-31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi durumunda güncel tabloya göre rakipleri şöyle:

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup ikincileri

  • Slovakya
  • Kosova
  • İskoçya
  • Ukrayna
  • Macaristan
  • Polonya
  • Bosna-Hersek
  • İtalya
  • Kuzey Makedonya
  • Arnavutluk
  • Çekya
UEFA Uluslar Ligi'nden katılacak takımlar

  • Galler
  • Romanya
  • İsveç
  • Kuzey İrlanda

14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak olan karşılaşmalardan önceki puanlara göre hesaplanmıştır. 5. ve 6. grup karşılaşmalarının ardından grup sıralamaları değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda play-off turuna katılacak olan grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımlarda değişiklik olacaktır.

