Türkiye grubu ikinci bitirirse kimle karşılaşacak? Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off muhtemel rakipleri

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında grupları 1. sırada tamamlayan takımlar doğrudan 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. Grupları ikinci sırada tamamlayan takımlar ise play-off turu oynamaya hak kazanacak.

Play-off turunda 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım karşı karşıya gelecek. İki aşamalı eleme turunun ardından play-off turuna katılan 4 takım 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak.

A Milli Takımımız bugün Gürcistan'ı yenerse grubu ikinci sırada tamamlamayı ve play-off turuna katılmaya hak kazanacak.

Vatandaşlar tarafından Türkiye grubu ikinci bitirirse kimle karşılaşacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE GRUBU İKİNCİ BİTİRİRSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa play-off turuna katılmaya hak kazanacak. A Milli Takım bu senaryoda 2. sıradaki takımlar ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalarda 16 takım tek ayaklı yarı final ve final etapları oynayacak. Bu etapların sonucunda A Milli Takım kazanırsa 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Play-off etabının ilk turu olan yarı finaller 26-28 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final etabı ise 29-31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi durumunda güncel tabloya göre rakipleri şöyle:

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup ikincileri

Slovakya

Kosova

İskoçya

Ukrayna

Macaristan

Polonya

Bosna-Hersek

İtalya

Kuzey Makedonya

Arnavutluk

Çekya

UEFA Uluslar Ligi'nden katılacak takımlar

Galler

Romanya

İsveç

Kuzey İrlanda

14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak olan karşılaşmalardan önceki puanlara göre hesaplanmıştır. 5. ve 6. grup karşılaşmalarının ardından grup sıralamaları değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda play-off turuna katılacak olan grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımlarda değişiklik olacaktır.