Anadolu Efes Olympiakos maç skoru belli oldu! Atina’da enfes galibiyet

EuroLeague’in 4. haftasında Anadolu Efes, Olympiakos’a misafir oldu.

Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Zorlu geçen maçta Anadolu Efes, son periyotta geri plana düşse de kazanmayı bildi.

Anadolu Efes, sezonun ikinci galibiyetini alırken, Olympiakos ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Olympiakos’ta Alec Peters 14 sayı-4 ribaunt, TC Ward 13 sayı-7 asist, Sasha Vezenkov 12 sayı-7 ribaunt, Tyler Dorsey 11 sayı-4 ribaunt ve Frank Ntilikina 9 sayı-2 asist üretirken;

Anadolu Efes’te Cole Swider 20 sayı-3 ribaunt, Shane Larkin 18 sayı-3 asist, Ercan Osmani 12 sayı-3 ribaunt, Isaia Cordinier 10 sayı-7 ribaunt, PJ Dozier 11 sayı-4 ribaunt ve Kai Jones 6 sayı-7 ribaunt katkı sağladı.

1. Periyot: 25-28

2. Periyot: 26-20

3. Periyot: 16-19

4. Periyot: 11-15