19°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Victor Osimhen Nijerya maçına damga vurdu!

Galatasaray’ın parlayan santrforu Victor Osimhen, Nijerya’nın Benin ile oynadığı önemli karşılaşmada 3 golle iz bıraktı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 23:34

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son mücadelesinde evinde ’in formasını giydiği , Benin’i ağırladı. Maç, Godswill Akpabio Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, kritik Benin maçında sahaya ilk on birde çıktı.

Nijerya, Benin’i 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve grubu ikinci sırada bitirerek baraj maçlarına katılma hakkı kazandı.

Nijerya Millî Takımı’nın gollerini 4, 38 ve 52. dakikalarda Victor Osimhen, 90+2. dakikada ise Onyeka attı.

Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de mücadelede tam süre boyunca sahada yer aldı.

Nijerya bu zaferle puanını 17’ye çıkararak averaj farkıyla Benin’in önüne geçti ve grupta ikinci sıraya yerleşti.

Güney Afrika ise 18 puanla grubu lider olarak tamamladı.

#Nijerya
#victor osimhen
#Dünya Kupası Elemeleri
#Benin
#Godswill Akpabio Stadyumu
#Wilfred Ndidi
#Aktüel
