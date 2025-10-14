Victor Osimhen Nijerya maçına damga vurdu!

Kategoriler
Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son mücadelesinde evinde Victor Osimhen’in formasını giydiği Nijerya, Benin’i ağırladı. Maç, Godswill Akpabio Stadyumu’nda gerçekleştirildi.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, kritik Benin maçında sahaya ilk on birde çıktı.
Nijerya, Benin’i 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve grubu ikinci sırada bitirerek baraj maçlarına katılma hakkı kazandı.
Nijerya Millî Takımı’nın gollerini 4, 38 ve 52. dakikalarda Victor Osimhen, 90+2. dakikada ise Onyeka attı.
Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de mücadelede tam süre boyunca sahada yer aldı.
Nijerya bu zaferle puanını 17’ye çıkararak averaj farkıyla Benin’in önüne geçti ve grupta ikinci sıraya yerleşti.
Güney Afrika ise 18 puanla grubu lider olarak tamamladı.