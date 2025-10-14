Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
19°
 | Banu İriç

Soya fasülyesi ve yemeklik yağ savaşları! Trump rest çekti

Çin'in ABD'ye karşı soya fasülyesi hamlesine karşılık ABD Başkanı Donald Trump yemeklik yağ ticareti restini çekti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump yemeklik yağı kendilerinin üretebileceğini söyledi.

Soya fasülyesi ve yemeklik yağ savaşları! Trump rest çekti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 23:54

ABD Başkanı , 'in kasıtlı olarak ABD'den soya fasulyesi almamasını tepkiyle değerlendirdi. Bu durumu "düşmanca" bulan Trump yemeklik yağ ticaretini sonlandırma hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Soya fasülyesi ve yemeklik yağ savaşları! Trump rest çekti

"YEMEKLİK YAĞI KENDİMİZ ÜRETEBİLİRİZ"

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'in "kasıtlı olarak" ABD'nin soya fasulyesini satın almamasını ve soya fasulyesi çiftçilerini zor durumda bırakmasını "ekonomik açıdan düşmanca" olarak nitelendiren Trump, "Karşılık olarak, Çin ile yemeklik yağ ve ticaretin diğer unsurlarıyla ilgili iş ilişkilerimizi sonlandırmayı değerlendiriyoruz. Örneğin, yemeklik yağı kendimiz kolayca üretebiliriz, Çin'den satın almamıza gerek yok." ifadelerini kullandı.

Soya fasülyesi ve yemeklik yağ savaşları! Trump rest çekti

