Soya fasülyesi ve yemeklik yağ savaşları! Trump rest çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in kasıtlı olarak ABD'den soya fasulyesi almamasını tepkiyle değerlendirdi. Bu durumu "düşmanca" bulan Trump yemeklik yağ ticaretini sonlandırma hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

"YEMEKLİK YAĞI KENDİMİZ ÜRETEBİLİRİZ"

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'in "kasıtlı olarak" ABD'nin soya fasulyesini satın almamasını ve soya fasulyesi çiftçilerini zor durumda bırakmasını "ekonomik açıdan düşmanca" olarak nitelendiren Trump, "Karşılık olarak, Çin ile yemeklik yağ ve ticaretin diğer unsurlarıyla ilgili iş ilişkilerimizi sonlandırmayı değerlendiriyoruz. Örneğin, yemeklik yağı kendimiz kolayca üretebiliriz, Çin'den satın almamıza gerek yok." ifadelerini kullandı.