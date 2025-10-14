Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Gazze'de şimdi ne olacak? Trump 'İşimiz daha bitmedi' diyerek yeni aşamayı duyurdu

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkesi getiren anlaşmayla ilgili "İkinci aşama şimdi başlıyor, 20 rehine geri döndü ama iş tamamlanmadı." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazze'de şimdi ne olacak? Trump 'İşimiz daha bitmedi' diyerek yeni aşamayı duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 20:24

7 Ekim 2023'ten Planı çerçevesinde sağlanan ateşkesin 10 Ekim'de kabul edilmesine kadar geçen süre içinde en ağır bedelleri ödeyen halkını ve işgalci 'i yakından ilgilendiren açıklamalar yine ABD'den geldi.

ABD Başkanı Donald , Gazze'de sağlanan anlaşmaya dair yeni bir açıklamada bulundu. Trump "2. aşama şimdi başlıyor." diyerek 'ın 20 İsrailli esiri teslim etmesini "Büyük yük kalktı. Ancak iş tamamlanmadı." ifadelerini kullandı.

"SÖZ VERİLEN CENAZELER GERİ DÖNMEDİ"

Trump, Gazze Planı ve kapsamında ikinci aşamanın yeni başladığına işaret ederek "Söz verilen cenazeler geri dönmedi." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın hazırladığı 20 maddelik Gazze Planı çerçevesinde İsrail ile Hamas arasında sağlanmış, Hamas, elinde tuttuğu 20 İsrailli rehineyi teslim ederken İsrail de yaklaşık 2 bin Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı.

Hamas, son yaptığı açıklamada 4 esirin daha cenazesini teslim edeceğini duyurmuştu. İsrail tarafı ise cenazelerin teslim edilmemesi durumunda Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağı bildirilmişti.

ABD Başkanı, Mısır'da gerçekleşen Gazze zirvesinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda dünya lideri ile bir araya gelmişti.

Türkiye, Katar, Mısır ve ABD Gazze'de barışın sağlanması için düzenlenen Niyet Beyanı Belgesi'ni imzalamıştı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze'de sağlanan anlaşmaya yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etmişti.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#filistin
#ateşkes
#anlaşma
#trump
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.