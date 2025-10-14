Gazze'de şimdi ne olacak? Trump 'İşimiz daha bitmedi' diyerek yeni aşamayı duyurdu

7 Ekim 2023'ten Gazze Planı çerçevesinde sağlanan ateşkesin 10 Ekim'de kabul edilmesine kadar geçen süre içinde en ağır bedelleri ödeyen Filistin halkını ve işgalci İsrail'i yakından ilgilendiren açıklamalar yine ABD'den geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan anlaşmaya dair yeni bir açıklamada bulundu. Trump "2. aşama şimdi başlıyor." diyerek Hamas'ın 20 İsrailli esiri teslim etmesini "Büyük yük kalktı. Ancak iş tamamlanmadı." ifadelerini kullandı.

"SÖZ VERİLEN CENAZELER GERİ DÖNMEDİ"

Trump, Gazze Planı ve ateşkes kapsamında ikinci aşamanın yeni başladığına işaret ederek "Söz verilen cenazeler geri dönmedi." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın hazırladığı 20 maddelik Gazze Planı çerçevesinde İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlanmış, Hamas, elinde tuttuğu 20 İsrailli rehineyi teslim ederken İsrail de yaklaşık 2 bin Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı.

Hamas, son yaptığı açıklamada 4 esirin daha cenazesini teslim edeceğini duyurmuştu. İsrail tarafı ise cenazelerin teslim edilmemesi durumunda Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağı bildirilmişti.

ABD Başkanı, Mısır'da gerçekleşen Gazze zirvesinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda dünya lideri ile bir araya gelmişti.

Türkiye, Katar, Mısır ve ABD Gazze'de barışın sağlanması için düzenlenen Niyet Beyanı Belgesi'ni imzalamıştı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze'de sağlanan anlaşmaya yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etmişti.

Ayrıntılar geliyor...