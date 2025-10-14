Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Gazze'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gazze'nin yeniden inşasının maliyetini açıkladı. Açıklanan rakam dudak uçuklatırken, bölgede 55 milyon ton enkaz olduğu belirtildi. Öte yandan ateşkes sonrası Gazze'ye dönen yerinden edilmiş Filistinliler temel ihtiyaçların karşılanması için yardım bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 15:29

İşgalci 'in katliamları sonucu Gazze tanınmaz bir hale geldi. Neredeyse yıkılmadık bina bırakmayan işgalci İsrail'in Gazze'ye maliyeti açıklandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gazze'nin yeniden inşasının tahmini olarak 70 milyar dolara mal olacağını bildirdi.

UNDP, Arap ülkeleri, Avrupalı ortaklar ve ABD'yi işaret ederek, "Gazze'nin iyileştirilmesi için şimdiden çok iyi işaretler aldık" açıklamasını yaptı.

Gazze'de yaklaşık 55 milyon ton enkaz olduğunu belirten UNDP, ilk temizleme çalışmalarında enkazdan en az üç cansız bedenin çıkarıldığını ifade etti. Bu sayının artması bekleniyor.

Gazze'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

DÖNEN FİLİSTİNLİLER ENKAZLA KARŞILAŞTI

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan bombardımanları sonucu Gazze Şeridi'nde en az 67 bin 869 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 170 bin 105'e ulaştı.

ve İsrail arasında geçtiğimiz cuma günü imzalanan anlaşma sonucu Gazze'de yürürlüğe girdi.

Hafta sonu rehineler ve Filistinli tutuklular serbest bırakıldı. Zorla yerinden edilen Filistinliler de mahallerine döndü. Ancak geride enkazla dolu mahalleler buldular.

Gazze'nin yeniden inşasının maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

EN TEMEL İHTİYAÇLAR YOK OLDU

Bölgede bulunan El Cezire muhabirinin aktardığına göre insanlar evsiz, aç ve sahip oldukları her şeyi kaybetmiş durumda. Paraları, eğitim sistemleri ve geri dönebilecekleri mahalleleri yok. Gazze nüfusunun büyük bir kısmı kelimenin tam anlamıyla evsiz.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Peki ateşkesin ardından ne olacak? Filistinliler bu soruyu soruyor. Ateşkesle uyandılar, ama aynı zamanda burada normal bir yaşamın kalmadığı gerçeğiyle de yüzleştiler. En temel ihtiyaçlar olan su, elektrik, altyapı yok oldu."

Filistinliler daha fazla yardım gelmesini umuyor. Birçoğu tedavi beklerken, diğerleri Refah sınır kapısının yeniden açılacağı ve insanların Gazze'ye girip çıkabileceği haberini endişeyle bekliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İyilik Gemisi Gazze yolunda! Bakan Yerlikaya uğurladı: 'Filistin yeniden dirilecek'
ABD lideri Trump, aksini iddia eden Netanyahu'nun yanında mesajı verdi: Gazze'de savaş bitti!
ETİKETLER
#deprem
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#isyan
#acı
#gaza
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.