TGRT Haber
19°
Gündem
 Özge Sönmez

Bakan Uraloğlu duyurdu! Tüm Türkiye'de 1 Nisan'da devreye girecek: Yollarda yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta, 5G altyapısının sağlandığını bildirdi. Uraloğlu, ulaşımda yeni dönemin 1 Nisan'da tüm Türkiye'de devreye gireceğini belirtti.

Uraloğlu, 'yi yerli ve milli akıllı ulaşım altyapısına kavuşturacak olan "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi" kapsamındaki çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Uraloğlu sosyal medyada yaptığı açıklamada, teknolojisinin 1 Nisan'da tüm Türkiye'de devreye gireceğini belirtti.

"40 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA 19 FARKLI NOKTADA"

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında belirlenen pilot alanın İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik bir koridor olduğunu belirterek, yoldaki trafik güvenliğinin ve yol konforunun en üst düzeye çıkartılacağını ve seyahat süresinde de önemli oranda düşüş yaşanmasının hedeflendiğini bildirdi. Aynı zamanda Uraloğlu, "Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını sağladık" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Tüm Türkiye'de 1 Nisan'da devreye girecek: Yollarda yeni dönem

"GEREKSİZ BEKLEMELER OLMAYACAK"

Yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumların sistem tarafından anlık olarak tespit edileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi sistemleri devreye girecek. Bu sayede hem vatandaşlarımızın güvenliği artacak hem de yol ağımız daha etkin ve verimli kullanılacak. Artık yollardaki gereksiz beklemeler de en aza inecek" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Tüm Türkiye'de 1 Nisan'da devreye girecek: Yollarda yeni dönem

"YERLİ VE MİLLİ OLMASINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Uraloğlu, kara yolu altyapısını inşa ederken teknolojideki gelişme ve küresel trendleri dikkate aldıklarının altını çizerek, akıllı ve otonom teknolojiler sayesinde hızlı ve emniyetli yol altyapısı sağladıklarını vurguladı. Araçların otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen altyapıyı hazır hale getirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Yollarımızı ulaşımda 'aklın yolu' dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam ederken, tüm sistemlerin de yerli ve milli olmasına özen gösteriyoruz. Genel Müdürlüğü Ana AUS Merkezi'nde tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması'nı da devreye alacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Tüm Türkiye'de 1 Nisan'da devreye girecek: Yollarda yeni dönem

ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje kapsamında kurulacak AUS Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması'nın tüm sistemin kalbi olacağını belirterek, Türksat tarafından geliştirilen platformda iş zekası ve karar destek sistemiyle yüzlerce sensörden toplanan verilerin analiz edileceğini, böylece karayollarında güvenlik ve verimliliğin en üst seviyeye çıkacağını söyledi. Uraloğlu, yine Türksat imzasıyla geliştirilen Karayolları Mobil Uygulaması sayesinde vatandaşların anlık trafik ve güvenlik bilgilerine erişebileceğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Tüm Türkiye'de 1 Nisan'da devreye girecek: Yollarda yeni dönem

"ÜLKEMİZİN DİJİTAL BAĞIMSIZLIK HEDEFİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ZEMİNE KAVUŞACAKTIR"

Projenin yalnızca bir teknoloji yatırımı olmadığını, bunun Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu proje; güvenliği artıran, çevre dostu çözümler sunan ve sürdürülebilir ulaşım vizyonumuzu güçlendiren stratejik bir adımdır. Yerli ve milli imkânlarla hayata geçirilen bu altyapı sayesinde yollarımız daha güvenli, seyahatlerimiz daha konforlu ve ülkemizin dijital bağımsızlık hedefi çok daha güçlü bir zemine kavuşacaktır" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Tüm Türkiye'de 1 Nisan'da devreye girecek: Yollarda yeni dönem
