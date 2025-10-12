Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı: 'Avrupa'da en fazla görüşme yapan ülkeyiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, telefonla görüşme verilerinde dikkat çeken rakamları açıkladı. Buna göre Türkiye, 2025 yılının ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi. Uraloğlu, "Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu" ifadesini kullandı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
13:15
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
13:31

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerini değerlendirdi. Haziran sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 405 olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 751’dir. Bu işletmeciler yetkilendirme sayısı bakımından İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti ve Sabit Telefon Hizmeti şeklinde sıralanıyor.” ifadelerini kullandı.

'TOPLAM 81,8 MİLYAR DAKİKA KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

2025 yılının ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon, abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “2025 yılının ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi. Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarının yüzde 8,8, sabit trafik miktarının ise yüzde 5,8 oranında arttığını kaydederek, “Trafiğin büyük bir kısmını yüzde 95,8’ini mobilden mobile giden trafik oluşturdu.” bilgisini paylaştı.

AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTIK

Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 81,4’ünün bireysel, yüzde 18,6’sının ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Türkiye, 2025 yılı ikinci çeyreğinde 493 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu.” dedi.

FİBER UZUNLUK YÜZDE 10,6 ARTTI


2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısının 20,7 milyonunun sabit abone, 76,6 milyonunun mobil abone olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Toplam 97,4 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarken en yüksek artış yüzde 36,6’lık bir oranla ‘Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)’ abone sayısında, onu takiben de yüzde 24’lük bir oranla da ‘Eve Kadar Fiber’ abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 577 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 637 bin kilometre olmuş ve yüzde 10,6 oranında artış gerçekleşmiştir”

