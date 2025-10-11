Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Uraloğlu açıkladı: İyidere Lojistik Limanı 2026’da tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı'nı inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Uraloğlu açıkladı: İyidere Lojistik Limanı 2026’da tamamlanacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 13:07

Ulaştırma ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu 'in ticaret potansiyelini artıracak Rize İyidere Limanı'na giderek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bakan Uraloğlu, limanın bölgesel kalkınmaya katkı sunacağını belirterek, Karadeniz'de büyük tonajlı gemilere hizmet verecek modern bir üs inşa ettiklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: İyidere Lojistik Limanı 2026’da tamamlanacak

Rize İyidere Lojistik Limanı'nın Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine ise 50 kilometre mesafede bulunduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Liman, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan gelen ticari yükleri Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ve bu ülkeler aracılığıyla Avrupa'ya taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu açıkladı: İyidere Lojistik Limanı 2026’da tamamlanacak

TÜRKİYE'NİN DENİZ TİCARETİNDEN ALDIĞI PAYA KATKI

Bakan Uraloğlu, limana gelen yüklerin Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin güzergahındaki kara yolu bağlantısıyla Kalkınma Yolu'na da bağlanacağına dikkati çekerek, "Bu sayede uluslararası ticaret yollarına bağlantısıyla 'nin stratejik konumunu da güçlendirecek. Liman, faaliyete geçtiğinde İran'ın kuzey eyaletlerinin Dubai limanlarını kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını 30 günden 15 güne indiren bir alternatif olarak hizmet edecek. Bu özelliğiyle bölgenin ve Türkiye'nin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Limanın yapımını 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Limanın ana mendireği 2 bin 950 metre, tali mendireği ise 395 metre uzunluğunda olacak. 140 metresi Ro-Ro rıhtımı olmak üzere 2,2 kilometre uzunluğunda da rıhtım inşa ediyoruz. Limanımız yıllık 100 bin araçlık Ro-Ro faaliyetleri ve 100 bin TEU konteyner elleçleme kapasitesiyle denizlerimizdeki taşımacılık potansiyelimizi artıracak."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emeklilikte kademe bombası! İsa Karakaş milyonlarca çalışana seslendi
Akaryakıtta yeni fiyat kuralı! EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
ETİKETLER
#Türkiye
#karadeniz
#lojistik
#altyapı
#Rize İyidere Lojistik Limanı
#Deniz Ticaret
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.