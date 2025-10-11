Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Akaryakıtta yeni fiyat kuralı! EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

EPDK'nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni karara göre akaryakıt fiyat panolarına düzenleme geliyor. İşte detaylar...

11.10.2025
11.10.2025
saat ikonu 11:05

'nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle tarifelerdeki revizyon süreçlerini yeniden tanımlarken, ilan panolarına ilişkin görsel ve bilgi standartlarını da güncelledi. Buna göre, petrol piyasasına ilişkin mevzuatta yer alan bazı ifadeler güncellenirken, "Yeni Türk Lirası" ibaresi "Türk Lirası" olarak değiştirildi.

Akaryakıtta yeni fiyat kuralı! EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni düzenleme kapsamında, tarife değişiklikleri bir takvim yılında en fazla iki defa lisans sahibinin başvurusu üzerine veya Kurul kararıyla onaylanacak. Söz konusu değişiklikler onayla belirtilen tarihte yürürlüğe girecek. Başvurular ekonomik göstergeler ve emsal tarifeler çerçevesinde değerlendirilecek ve onaylı tarifelerin herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanacak.

Ayrıca, bildirime tabi tarifeler, Kurumun internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren uygulamaya girecek, değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanacak ve onay gerektirmeyecek.

Akaryakıtta yeni fiyat kuralı! EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

FİYAT LİSTESİ USULLERİ DEĞİŞTİ

EPDK, fiyat listelerinin değiştirilmesine ilişkin usulleri de netleştirdi. Buna göre, fiyat listeleri Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilecek ve bildirimin yapıldığı günü izleyen günden itibaren yürürlüğe girecek.

Akaryakıtta yeni fiyat kuralı! EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat ilan panolarına ilişkin oldu. Artık birden fazla ilan panosu bulunan istasyonlarda panolarda yer alan akaryakıt ismi, fiyat bilgisi, yazım şekli ve görsellerin birbiriyle uyumlu olması zorunlu olacak ve farklı fiyat gösterimine izin verilmeyecek.

Geçici maddeye göre, ilan panolarındaki aykırı uygulamalara 31 Aralık 2025'e kadar son verilecek. Bu tarihe kadar istasyonların panolarını düzenlemeleri gerekecek. Yeni düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.

