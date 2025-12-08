Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Gaziantep FK maçında hakem vurgusu: "Yorumumu yaparım!"

Nihat Kahveci, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı sonrasında hakemlere seslendi. Zorlu mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, hakem performansının Beşiktaş ile Gaziantep FK'nın güzel futbolunu gölgelediğini anlattı ve çok sert mesajlar verdi.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Gaziantep FK maçında hakem vurgusu:
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı. Tempolu geçen karşılaşmayı yorumlayan Nihat Kahveci, hakem ve VAR faktörlerini ön plana çıkardı.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Gaziantep FK maçında hakem vurgusu: "Yorumumu yaparım!"

NİHAT KAHVECİ'DEN BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI SONRASINDA HAKEM ELEŞTİRİLERİ!

"Maçta aslında futbol adına konuşulacak o kadar çok şey var ki... Ama enteresan bir şekilde, özellikle bu son iki hafta, hakemler 'bizi konuşun' diyor! Biz o kadar kötüyüz ki futbolu konuşmayın, atılan güzel golleri, kaleci performanslarını ya da yapılan güzel asistleri konuşmayın dercesine; kahraman olmaya çalışıyorlar. Orta hakemler karar veremiyor ve inisiyatif almıyor. VAR bakar diyoruz, o da inisiyatif almıyor, bize bırakıyorlar. Ben alırım inisiyatif! Yorumumu yaparım! Biz söyledikten, hakem yorumcuları konuştuktan sonra, o maçın skoru değişecek mi? Biraz cesaretli olun! Gördüğünüzü çalın. Gördüğünüz zaman çağırın izlettirin. Trendyol Süper Lig'de hakem falan yok. Bu maçların seviyesini kaldıracak hakem yok. Normalde ligin kalitesini tartışırız ama bu maç başka. Ayrıca ekrana sunduğunuz görüntü de şüpheli. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ersin ile Tayyip'in ve Jota'nın pozisyonları var. Herkes birbirine bırakıyor. VAR diyoruz ama VAR yok! Orta hakem yok! Yorumcular konuşsun. Anlatınca skor değişmiyor ki bu nasıl bir gidişat? Maç muhteşemdi ama hakeme takılıyoruz, ne diyeyim izleyenlere."

Nihat Kahveci'den Beşiktaş-Gaziantep FK maçında hakem vurgusu: "Yorumumu yaparım!"

Sıkça Sorulan Sorular

HAKEM LİSTELERİ GÜNCELLENECEK Mİ?
TFF'nin sürece farklı bir çözüm bulması ve bazı isimleri görevden alması bekleniyor.
