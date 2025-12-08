Beşiktaş'tan VAR tepkisi!

Beşiktaş'ta VAR için sosyal medya paylaşımları yapıldı. Gaziantep FK mücadelesinin ilk yarısındaki maç yönetiminden memnun olmayan Beşiktaş, hakemin kararlarına tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TAN VAR TEPKİSİ

Beşiktaş'tan sosyal medyada ilk olarak 'YORUMSUZ' paylaşımı geldi.

Ardından ise Beşiktaş karşılaşmadan kritik bir pozisyonu gündeme taşıdı ve 'Kime VAR, kime YOK!' dedi.

