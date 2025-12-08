Beşiktaş'tan VAR tepkisi!

Kategoriler
İstanbul
Beşiktaş'ta VAR için sosyal medya paylaşımları yapıldı. Gaziantep FK mücadelesinin ilk yarısındaki maç yönetiminden memnun olmayan Beşiktaş, hakemin kararlarına tepki gösterdi.
Beşiktaş'tan sosyal medyada ilk olarak 'YORUMSUZ' paylaşımı geldi.
https://x.com/Besiktas/status/1998089421950955745?s=20
Ardından ise Beşiktaş karşılaşmadan kritik bir pozisyonu gündeme taşıdı ve 'Kime VAR, kime YOK!' dedi.
https://x.com/Besiktas/status/1998092293153440088?s=20