Pierre-Emerick Aubameyang şaşırttı: Suudi Arabistan sonrasında adeta yeniden doğdu!

Pierre-Emerick Aubameyang, Suudi Arabistan sonrasında alışılagelmişin dışında bir ivmelenme kazandı. 36 yaşındaki forvet, beklenenin aksine oyundaki temposunu yükseltti ve Marsilya'nın vazgeçilmezlerinden oldu.

FRANSA'DA PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG FIRTINASI

Geçtiğimiz yaz döneminde Marsilya'ya geri dönen Pierre-Emerick Aubameyang; yeni sezonda Fransa ekibiyle 18 maça çıktı ve 1304 dakikalık zaman diliminde, 8 gol ile 9 asistlik çok özel bir katkı sağladı! Normal şartlarda futbolcular Suudi Arabistan sonrasında oyun ritmi bulmakta zorlanırken, 36 yaşındaki deneyimli golcü ise adeta yeniden doğdu ve kariyeri tekrar yükselişe geçti.

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG VE SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Geçen takvim yılında Al Qadsiah'ta 36 maça çıkan Pierre-Emerick Aubameyang, bu süreçte 21 gol ile 3 asistlik özel bir katkı sağladı.