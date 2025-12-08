Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Pierre-Emerick Aubameyang şaşırttı: Suudi Arabistan sonrasında adeta yeniden doğdu!

Pierre-Emerick Aubameyang'ın Suudi Arabistan sonrasındaki Marsilya performansı, spor dünyasında dikkat çeken konulardan oldu. Esasen ise 36 yaşındaki Gabonlu forvet, Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Marsilya ile çok özel bir performans sergilemeye başladı.

Pierre-Emerick Aubameyang şaşırttı: Suudi Arabistan sonrasında adeta yeniden doğdu!
Pierre-Emerick Aubameyang, Suudi Arabistan sonrasında alışılagelmişin dışında bir ivmelenme kazandı. 36 yaşındaki forvet, beklenenin aksine oyundaki temposunu yükseltti ve Marsilya'nın vazgeçilmezlerinden oldu.

Pierre-Emerick Aubameyang şaşırttı: Suudi Arabistan sonrasında adeta yeniden doğdu!

FRANSA'DA PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG FIRTINASI

Geçtiğimiz yaz döneminde Marsilya'ya geri dönen Pierre-Emerick Aubameyang; yeni sezonda Fransa ekibiyle 18 maça çıktı ve 1304 dakikalık zaman diliminde, 8 gol ile 9 asistlik çok özel bir katkı sağladı! Normal şartlarda futbolcular Suudi Arabistan sonrasında oyun ritmi bulmakta zorlanırken, 36 yaşındaki deneyimli golcü ise adeta yeniden doğdu ve kariyeri tekrar yükselişe geçti.

Pierre-Emerick Aubameyang şaşırttı: Suudi Arabistan sonrasında adeta yeniden doğdu!

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG VE SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Geçen takvim yılında Al Qadsiah'ta 36 maça çıkan Pierre-Emerick Aubameyang, bu süreçte 21 gol ile 3 asistlik özel bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG İÇİN ÖDENEN EN YÜKSEK BONSERVİS NE KADARDI?
Arsenal, 2018 yılında yıldız golcü için Borussia Dortmund ile 63.75 milyon Euro karşılığında anlaşmıştı.
