Pierre-Emerick Aubameyang şaşırttı: Suudi Arabistan sonrasında adeta yeniden doğdu!

Pierre-Emerick Aubameyang, Suudi Arabistan sonrasında alışılagelmişin dışında bir ivmelenme kazandı. 36 yaşındaki forvet, beklenenin aksine oyundaki temposunu yükseltti ve Marsilya'nın vazgeçilmezlerinden oldu.
Geçtiğimiz yaz döneminde Marsilya'ya geri dönen Pierre-Emerick Aubameyang; yeni sezonda Fransa ekibiyle 18 maça çıktı ve 1304 dakikalık zaman diliminde, 8 gol ile 9 asistlik çok özel bir katkı sağladı! Normal şartlarda futbolcular Suudi Arabistan sonrasında oyun ritmi bulmakta zorlanırken, 36 yaşındaki deneyimli golcü ise adeta yeniden doğdu ve kariyeri tekrar yükselişe geçti.
Geçen takvim yılında Al Qadsiah'ta 36 maça çıkan Pierre-Emerick Aubameyang, bu süreçte 21 gol ile 3 asistlik özel bir katkı sağladı.