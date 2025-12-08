Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Antalya'da peş peşe iki deprem ürküttü: Hasan Sözbilir 'Birbirini tetikledi' diyerek analiz etti

Antalya'da bugün meydana gelen iki deprem bölge halkını korkuttu. Bazı uzmanlar bölgede 6 büyüklüğünü aşan depremler beklediğini ifade ederken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den bölge halkını rahatlatan bir açıklama geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'da meydana gelen depremler sonrası açıklamalarda bulundu. 4,3 ve 4,9 büyüklüğündeki iki deprem bölgede tedirginlik oluşturdu.

Antalya'da peş peşe iki deprem ürküttü: Hasan Sözbilir 'Birbirini tetikledi' diyerek analiz etti

ANTALYA'DA DİRİ FAY VAR MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, merkez üssü Antalya'nın Konyaaltı ilçesi olan 4,3 ve Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki depremlerle ilgili "Halkımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Antalya özelinde henüz büyük ölçekli bir deprem üretecek diri fay gözlenmiyor." açıklaması yaptı.

Antalya'da peş peşe iki deprem ürküttü: Hasan Sözbilir 'Birbirini tetikledi' diyerek analiz etti

"BİRBİRİNİ TETİKLEYEN İKİ DEPREM"

Antalya bölgesinin Türkiye ölçeğindeki deprem etkinliği düşük olan bir bölge olduğunu hatırlatan Sözbilir, "Son depremlerin yerlerine baktığımızda birbirine yakın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Aslında birbirini tetikleyen 2 deprem gibi düşünebiliriz. Ama büyüklük açısından bunlar problem yaratacak depremler değil. Bölgeye baktığımızda diri fay sınıfında henüz değerlendirilen faylar yok." diye konuştu.

Antalya'da peş peşe iki deprem ürküttü: Hasan Sözbilir 'Birbirini tetikledi' diyerek analiz etti

Sözbilir, Antalya'da meydana gelen depremlerin ardından yer hareketlerinin başta AFAD olmak üzere devletin tüm kurumları tarafından hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

Vatandaşlara seslenen Sözbilir, "Halkımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Bu bölgedeki fayların zaten büyüklüğü de çok fazla yüksek ölçekte bir problem yaratmıyor. Daha çok denizin içinde, Antalya'nın güneyinde zaten geçmişte bunlarla ilgili depremleri hissediyoruz. Antalya özelinde henüz büyük ölçekli bir deprem üretecek diri fay gözlenmiyor." ifadelerini kullandı.

