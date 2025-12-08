Menü Kapat
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Mohamed Salah çağrısı!

Fenerbahçe camiasında Mohamed Salah ismi gündeme taşındı. Halihazırda Liverpool'da sıkıntılı günler geçiren Mohamed Salah, Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp tarafından Fenerbahçe'ye davet edildi.

Fenerbahçe'de Mohamed Salah çağrısı!
Burak Ayaydın
08.12.2025
08.12.2025
Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, sosyal medyadan Mohamed Salah'a seslendi. Yıldız hücumcunun Liverpool'dan ayrılmayı düşündüğü günlerde, Hakan Bilal Kutlualp de yeni adres olarak Fenerbahçe'yi önerdi.

Fenerbahçe'de Mohamed Salah çağrısı!

HAKAN BİLAL KUTLUALP'TEN MOHAMED SALAH PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mısırlı süper starı etiketleyen Kutlualp, "Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye gel! Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen aşkı hisset." ifadelerini kullandı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda İtalya'nın Inter takımıyla karşılaşacak Liverpool'da, Muhammed Salah maç kadrosuna alınmamıştı.

https://x.com/hbkhbk/status/1998054900744257808?s=20

MOHAMED SALAH VEDA TARİHİNİ DUYURMUŞTU

Mohamed Salah, ligde cumartesi günü oynanan ve 3-3 berabere biten Leeds United maçının ardından basına konuşmuş ve 13 Aralık'taki Brighton Hove Albion maçıyla Anfield Road'a veda edebileceğini söylemişti.

Fenerbahçe'de Mohamed Salah çağrısı!

Sıkça Sorulan Sorular

MOHAMED SALAH NEDEN AYRILMAK İSTİYOR?
Son dönemde 3 maçta yedek kalan yıldız hücumcu, kariyerinde ilk kez böyle bir şey yaşadığını söylemişti.
