Fenerbahçe'de Mohamed Salah çağrısı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, sosyal medyadan Mohamed Salah'a seslendi. Yıldız hücumcunun Liverpool'dan ayrılmayı düşündüğü günlerde, Hakan Bilal Kutlualp de yeni adres olarak Fenerbahçe'yi önerdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mısırlı süper starı etiketleyen Kutlualp, "Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye gel! Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen aşkı hisset." ifadelerini kullandı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda İtalya'nın Inter takımıyla karşılaşacak Liverpool'da, Muhammed Salah maç kadrosuna alınmamıştı.
https://x.com/hbkhbk/status/1998054900744257808?s=20
Mohamed Salah, ligde cumartesi günü oynanan ve 3-3 berabere biten Leeds United maçının ardından basına konuşmuş ve 13 Aralık'taki Brighton Hove Albion maçıyla Anfield Road'a veda edebileceğini söylemişti.