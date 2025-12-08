Fenerbahçe'de yıldızlar tek tek kayıyor: Tam 5 futbolcuya kulüp bulması söylendi!

Fenerbahçe'de neşter vuruldu. Fenerbahçe'nin gelecek planlamaları kapsamında; İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Sebastian Szymanski'ye, yeni bir takım bulmaları söylendi.

FENERBAHÇE'DE AYRILIK MEVSİMİ

Fenerbahçe'nin; 2026 Haziran'ında veda etmesi beklenen yıldızlara, Ocak ayı için bilet kesildi! Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların menajerleriyle görüştü ve makul anlaşmalarla birlikte ara transfer döneminde ayrılabileceklerini belirtti.

FENERBAHÇE'DE ART ARDA KRİTİK KARARLAR

Fenerbahçe'de Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao kadro dışı kalmışken; şimdi de Youssef En-Nesyri ile Sebastian Szymanski hamleleriyle liste genişletildi ve ayrılık süreci de başlatıldı.

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN YENİ YAPILANMA

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli kulüpte yeni bir yapılanma başlattı. Ayrıca veda süreciyle birlikte de Sadettin Saran'ın, Fenerbahçe kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirmesi bekleniyor.