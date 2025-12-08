Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldızlar tek tek kayıyor: Tam 5 futbolcuya kulüp bulması söylendi!

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârları sert esiyor. Fenerbahçe yönetimi; an itibarıyla İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Sebastian Szymanski'ye veda etme kararı aldı.

Fenerbahçe'de yıldızlar tek tek kayıyor: Tam 5 futbolcuya kulüp bulması söylendi!
'de neşter vuruldu. Fenerbahçe'nin gelecek planlamaları kapsamında; , , , ve 'ye, yeni bir takım bulmaları söylendi.

Fenerbahçe'de yıldızlar tek tek kayıyor: Tam 5 futbolcuya kulüp bulması söylendi!

FENERBAHÇE'DE AYRILIK MEVSİMİ

Fenerbahçe'nin; 2026 Haziran'ında veda etmesi beklenen yıldızlara, Ocak ayı için bilet kesildi! Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların menajerleriyle görüştü ve makul anlaşmalarla birlikte ara transfer döneminde ayrılabileceklerini belirtti.

Fenerbahçe'de yıldızlar tek tek kayıyor: Tam 5 futbolcuya kulüp bulması söylendi!

FENERBAHÇE'DE ART ARDA KRİTİK KARARLAR

Fenerbahçe'de Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao kadro dışı kalmışken; şimdi de Youssef En-Nesyri ile Sebastian Szymanski hamleleriyle liste genişletildi ve süreci de başlatıldı.

Fenerbahçe'de yıldızlar tek tek kayıyor: Tam 5 futbolcuya kulüp bulması söylendi!

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN YENİ YAPILANMA

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli kulüpte yeni bir yapılanma başlattı. Ayrıca veda süreciyle birlikte de Sadettin Saran'ın, Fenerbahçe kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE FORVET HEDEFLERİ KİMLER?
Sarı lacivertliler, Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk ile ilgileniyor.
ETİKETLER
#Futbol
#ayrılık
#youssef en-nesyri
#cenk tosun
#irfan can kahveci
#sebastian szymanski
#rodrigo becao
#Fenerbahçe
#Spor
