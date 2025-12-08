Japonya'da şiddetli deprem: 7.6 ile sarsıldı, tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Misawa kentinin 84 kilometre doğusunda meydana geldiği açıklandı. Sarsıntı ilk olarak 7.2 olarak bildirilirken daha sonra 7.6 olarak revize edildi

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Kıyıya doğru 3 metre yüksekliğinde tsunami tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Hokkaido, Aomori ve Iwate için uyarılar yapıldı.

Tsunami dalgalarının tekrar tekrar vurabileceği göz önüne alındığında, bölge sakinlerine mümkün olan en kısa sürede tahliye olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Etkilenen bölgelerde yaşayanların taşma riski bulunan kıyılardan ve nehir ağızlarından uzak durmaları isteniyor.