Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Belediye başkanı gençleri sopayla dövdü iddiası! Görüntüler ortaya çıktı: Öldürün talimatı vermiş

Nevşehir'de bir halı saha maçı sonrası CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in misafir oyuncuları sopayla darp ettiği öne sürüldü. Olayı yaşayan isimler ''Jandarma gelmeseydi kalabalık grup bizi öldürecekti'' dedi. CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen ise kendini savundu.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde bir maçı sonrası bir olay meydana geldi. İddialara göre CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen misafir oyuncuları sopayla darp etti.

Belediye başkanı gençleri sopayla dövdü iddiası! Görüntüler ortaya çıktı: Öldürün talimatı vermiş

Alınan bilgiye göre, Nevşehir'ye bağlı Kildere beldesinden bir grup genç, halı saha maçı yapmak üzere Yazıhüyük beldesine geldi. Maçın ardından iki grup arasında tartışma çıktığı, kavganın büyümesi üzerine bazı kişilerin halı sahanın yanındaki kafeteryada bulunan bir odaya kilitlendiği öne sürüldü. İddiaya göre, olay yerine gelen CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen, zabıta ekiplerine kapının açılması talimatını verdi ve içeride bulunan misafir oyuncuları sopa ile darp etti. Darp edilenlerden birinin ilk müdahalenin jandarma tarafından yapılarak hastaneye sevk edildiği, ardından ambulansın da olay yerine çağrıldığı bildirildi.

Belediye başkanı gençleri sopayla dövdü iddiası! Görüntüler ortaya çıktı: Öldürün talimatı vermiş

''BİZİ ÖLDÜRECEKLERDİ''

Yaşadıklarını anlatan Yasin Şahin, "Geçtiğimiz Cuma günü Yazıhöyük kasabasına halı saha maçına gittik. Yazıhöyük Belediye Başkanı daha önceden tasarlayarak ve planlayarak bizi darp etti. Kardeşimin kaburga kemikleri ve burnu kırıldı. Benim de burnum, elmacık kemiğim ve parmaklarım kırıldı. Vücudumun birçok yerinde et ezilmesi var" dedi. Belediye başkanının kendilerini soyunma odasına kilitlediğini iddia eden Şahin, "Yaklaşık 50 -60 kişilik grubu içeri alarak ‘bunları öldürün, sağ çıkartmayın' diye talimat verdi. Olay yerine jandarma ekipleri ulaşmamış olsaydı, bizi orada öldüreceklerdi" diye konuştu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

Yazıhöyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen de sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaparak, kendisine karşı itibar suikastı yapıldığını savundu. Demirdelen, "Olayı yatıştırmak için oraya gittim. Benim girmem esnasında arkamdan kalabalık bir grup kapıyı zorlayarak içeri girdi. Kalabalığın içinde elinde sopa olan birisinin elinden sopayı aldım. Kamuoyuna sunulan görüntülerden dolayı suçlanmamı kabul etmiyorum. Bütün gayret ve mücadelem olayın büyümemesi içindi" dedi.

Belediye başkanı gençleri sopayla dövdü iddiası! Görüntüler ortaya çıktı: Öldürün talimatı vermiş

